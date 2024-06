Forino (Av): Bassa l’affluenza alle urne per le elezioni europee. Solo il 34% degli aventi diritto ha deciso di votare.

Sempre più meno affezione verso la politica , in questo caso quella europea prevale nell’ elettorato Forinese. Numeri impietosi in queste elezioni europee che lasciano pensare visto la bassa affluenza, la forte diminuzione. Infatti dal 41 % del 2019 , si è passati al 34.5% di tutti i votanti che si sono recati alle urne. Ovvero su circa 2900 aventi diritto , in queste elezioni europee hanno esercitato il loro diritto all’ incirca 1000 persone. Passiamo ai numeri. Sul totale dei voti prevale il Partito Democratico con 282 , seguito da Fratelli d’ Italia con 268, Stati Uniti D’ Europa 240 , Forza Italia con 234 voti seguiti da altri . Riguardo alle preferenze in testa troviamo Maraio Vincenzo di Stati Uniti D’ Europa con 145 preferenze, D’ Agostino Angelo di Forza Italia con 108 preferenze, Meloni Giorgia di Fratelli d’ Italia con 105 preferenze , Annunziata Lucia del Partito Democratico con 64 preferenze. Daniele Biondi