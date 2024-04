Inaugurazione della Pinacoteca d’Arte Contemporanea a Montoro: Celebrazione Culturale e Filatelica

Inaugura venerdì 12 aprile alle ore 17,30 la PINACOTECA D’ARTE CONTEMPORANEA Città di Montoro, sita alla frazione S. Bartolomeo di Montoro, in Via Maggiore Vincenzo Citro.

Dopo un lungo intervento di restauro, il PALAZZO DELLA CULTURA, che ospita la Pinacoteca, è stato consegnato dall’Amministrazione Comunale alla comunità, grazie al fattivo sostegno del Sindaco Girolamo Giaquinto e dell’Assessore alle Politiche per la Cultura e per lo Sport Raffaele Guariniello.

Alla serata, moderata da Milena Acconcia, saranno presenti il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, Il Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, l’Assessore alla Cultura Raffaele Guariniello, la direttrice artistica della Pinacoteca Eliana Petrizzi; il direttore della rassegna ‘Montorocontemporanea’ Gerardo Fiore.

Al fine di celebrare al meglio l’inaugurazione della PINACOTECA DI ARTE CONTEMPORANEA della Città di Montoro, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare risalto all’evento con l’attivazione di un Servizio Filatelico Temporaneo operato da Poste Italiane, per la giornata del 12 aprile 2024. Durante tale servizio, gli operatori di Poste Italiane potranno apporre, su documenti regolarmente affrancati, il bollo speciale realizzato per l’occasione. L’associazione culturale ‘Contemporaneamente’ aps, che ha attualmente in gestione la Pinacoteca, ha pertanto voluto predisporre delle apposite cartoline illustrate, che saranno rese disponibili gratuitamente nella giornata dell’evento, sulle quali sarà possibile apporre il bollo speciale.

L’evento sarà inoltre arricchito da una mostra filatelica a tema artistico, curata da Gino Moio – cultore di filatelia, marcofilia e storia postale – all’interno della quale verranno esposti francobolli riproducenti opere d’arte di varie epoche.

La Pinacoteca nasce per offrire al territorio una preziosa occasione di confronto e di crescita, attraverso proposte culturali atte a mettere in campo gli aspetti più interessanti dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale.

La COLLEZIONE ivi ospitata – visitabile nei due piani di sale espositive – è costituita dalle generose donazioni degli artisti che hanno esposto alla rassegna MONTOROCONTEMPORANEA, opere che successivamente l’Associazione Culturale ‘Contemporaneamente’ ha inteso donare all’Amministrazione ed alla pubblica fruizione. MONTOROCONTEMPORANEA è la rassegna nata nel 2015 da un’idea di Gerardo Fiore, attuale Direttore – col prezioso sostegno organizzativo dell’Associazione Culturale ‘Contemporaneamente’ aps, fondata a Montoro nel 2018 – con lo scopo di promuovere iniziative socio-culturali, come l’organizzazione di mostre, corsi, convegni, eventi letterari, dibattiti, seminari, attività teatrali e ricerche, attività documentaristiche, spettacoli, iniziative dedicate alle scuole ed alle giovani generazioni. La rassegna ha visto crescere nel tempo non solo un numero di visitatori sempre crescente, ma anche l’acceso interesse delle scolaresche, guidate in percorsi organizzati di visite ed eventi dedicati durante l’intera durata di ogni evento.