AVELLINO. MID: Opportunità concrete per i giovani ad Avellino, l’esito del Consiglio Comunale di ieri la testimonianza su quanto realmente realizzato dall’amministrazione cittadina.

Si è tenuto o meglio si doveva celebrare ieri pomeriggio il consiglio comunale di Avellino al cui ordine del giorno vi era l’istituzione e approvazione del nuovo regolamento del Forum dei Giovani di Avellino organismo che la città purtroppo ha atteso invano da cinque anni dietro false speranze e promesse tradite, da parte di chi dalla politica doveva occuparsene per il rinnovo e non l’ha fatto venendo meno a degli impegni.

Una maestranza di giovani ha riempito per l’occasione la sala consiliare di palazzo di città sperando in un riscontro positivo che purtroppo non c’è stato, alla protesta pacifica della platea giovanile precedentemente anche miseramente offesa con il termine patetici, è il caso che si chieda almeno scusa, purtroppo la maggioranza di governo della città ha inteso rispondere con un ennesimo schiaffo morale facendo cadere il numero legale necessario al prosieguo dei lavori.

Con profonda stima e riconoscenza rispetto al loro forte senso composto di appartenenza a una società civile giovanile che vuole ad ogni costo emergere e provare a dare nuova linfa alla città mi schiero al loro fianco sostenendo la loro battaglia fino in fondo.

Quanto scrive il Coordinatore Regionale della Campania del M.I.D. Giovanni Esposito, il quale in questi anni ha avuto la possibilità concreta di toccare con mano l’impegno e operato di valorizzazione del territorio messo in campo dalle maestranze giovanili della città purtroppo ancora una volta illusi.