Campania al voto tra divisioni e trattative: da Salerno ad Avellino la partita delle comunali resta aperta

La corsa verso le elezioni comunali in Campania entra nel vivo, ma a pochi mesi dal voto il quadro politico resta ancora incerto. Da Salerno ad Avellino, passando per diversi centri della provincia di Napoli e dell’Irpinia, partiti e movimenti civici sono impegnati in trattative serrate per definire alleanze e candidati sindaco.

In molti territori i nomi ufficiali non sono ancora stati sciolti e il confronto interno alle coalizioni procede tra tensioni, veti incrociati e tentativi di trovare un equilibrio tra partiti e liste civiche.

Il nodo Salerno

Tra le partite più osservate c’è Salerno, dove il centrosinistra resta forte ma il quadro politico continua a muoversi attorno alla figura dell’ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il governatore uscente resta una figura centrale nello scenario politico cittadino e regionale, con il centrosinistra che guarda alla continuità amministrativa, mentre il centrodestra prova a costruire un’alternativa competitiva.

In queste settimane Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega stanno ragionando su possibili candidature capaci di sfidare il sistema politico costruito negli anni daluchiani.

Elezioni in provincia di Salerno

Comuni con sindaco uscente

• Amalfi — Daniele Milano

• Angri — Cosimo Ferraioli

• Casal Velino — Silvia Pisapia

• Cava de’ Tirreni — Vincenzo Servalli

• Celle di Bulgheria — Gino Marotta

• Laurino — Romano Gregorio

• Lustra — Luigi Guerra

• Maiori — Antonio Capone

• Pagani — Raffaele Maria De Prisco

• Pertosa — Domenico Barba

• Polla — Massimo Loviso

• Positano — Giuseppe Guida

• Postiglione — Carmine Cennamo

• San Giovanni a Piro — Ferdinando Palazzo

• San Valentino Torio — Michele Strianese

• Sassano — Domenico Rubino

• Sicignano degli Alburni — Giacomo Orco

Comuni commissariati

• Campagna

• Laurito

• Laviano

• Salerno

Il caso Avellino

Altra sfida cruciale è quella di Avellino, dove la città tornerà al voto dopo la fine anticipata dell’ultima esperienza amministrativa. Il quadro resta fluido e caratterizzato da diversi scenari possibili.

Nel centrodestra il nome più citato resta quello dell’ex sindaca Laura Nargi, sostenuta soprattutto da ambienti di Forza Italia. Parallelamente circola anche l’ipotesi di una candidatura dell’ex sindaco Gianluca Festa, che continua a essere una figura influente nel panorama politico cittadino.

Sul fronte opposto il centrosinistra lavora alla costruzione del cosiddetto campo largo, con il Partito Democratico impegnato nel confronto con le altre forze politiche e civiche per individuare un candidato condiviso.

Tra le ipotesi discusse negli ultimi mesi figurano esponenti del consiglio comunale uscente e figure provenienti dal mondo civico e professionale, ma al momento non c’è ancora una scelta ufficiale.

Elezioni in provincia di Avellino

Comuni con sindaco uscente

• Andretta — Michele Miele

• Ariano Irpino — Enrico Franza

• Calitri — Michele Di Maio

• Luogosano — Carmine Ferrante

• Quadrelle — Simone Rozza

• San Mango sul Calore — Teodoro Boccuzzi

• Sorbo Serpico — Maria Teresa Fontanella

Comuni commissariati

• Avellino

• Castelfranci

• Cervinara

• Guardia Lombardi

• Prata Principato Ultra

• Quindici

I riflettori sul Napoletano

Partite ancora aperte anche in diversi comuni dell’area metropolitana di Napoli, tra cui Pompei, Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano, dove il centrosinistra ha governato negli ultimi anni ma il centrodestra punta a conquistare nuove amministrazioni.

Elezioni in provincia di Napoli

Comuni con sindaco uscente

• Calvizzano — Giacomo Pirozzi

• Cardito — Giuseppe Cirillo

• Frattamaggiore — Marco Antonio Del Prete

• Lacco Ameno — Giacomo Pascale

• Mariglianella — Arcangelo Russo

• Mugnano di Napoli — Luigi Sarnataro

• Procida — Raimondo Ambrosino

• San Gennaro Vesuviano — Antonio Russo

• San Paolo Bel Sito — Raffaele Barone

• Sant’Anastasia — Carmine Esposito

• Terzigno — Francesco Ranieri

Comuni commissariati

• Afragola

• Arzano

• Casalnuovo di Napoli

• Casandrino

• Ercolano

• Massa Lubrense

• Melito di Napoli

• Ottaviano

• Pompei

• Portici

• San Giorgio a Cremano

• San Vitaliano

• Saviano

• Somma Vesuviana

• Sorrento

Elezioni in provincia di Benevento

Comuni con sindaco uscente

• Calvi — Armando Rocco

• Campoli del Monte Taburno — Tommaso Nicola Grasso

• Castelfranco in Miscano — Andrea Giallonardo

• Castelpoto — Vito Fusco

• Foiano di Val Fortore — Giuseppe Antonio Ruggiero

• Guardia Sanframondi — Raffaele Di Lonardo

• Paduli — Domenico Vessichelli

• Reino — Antonio Calzone

• Sant’Agata de’ Goti — Salvatore Riccio

• Telese Terme — Giovanni Caporaso

Elezioni in provincia di Caserta

Comuni con sindaco uscente

• Arienzo — Giuseppe Guida

• Casagiove — Giuseppe Vozza

• Castel Campagnano — Gennaro Marcuccio

• Castello del Matese — Salvatore Montone

• Cellole — Guido Di Leone

• Cesa — Vincenzo Guida

• Grazzanise — Enrico Petrella

• Roccamonfina — Carlo Montefusco

• San Cipriano d’Aversa — Vincenzo Caterino

• San Nicola la Strada — Vito Marotta

• Santa Maria a Vico — Andrea Pirozzi

• Trentola Ducenta — Michele Apicella

Comuni commissariati

• Capodrise

• Gioia Sannitica

• Marcianise

• Pignataro Maggiore

• Portico di Caserta

• San Marco Evangelista

Una campagna elettorale ancora tutta da costruire

Anche in molti di questi territori il quadro resta frammentato e i candidati sindaco non sono stati ancora ufficializzati.

La sensazione diffusa tra gli osservatori politici è che la vera partita debba ancora iniziare. Nelle prossime settimane i partiti saranno chiamati a sciogliere i nodi sulle candidature e sulle alleanze.

Solo allora la campagna elettorale entrerà davvero nel vivo, con una sfida che potrebbe ridefinire gli equilibri politici in diversi territori della Campania.