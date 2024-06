Il West arriva in Irpinia: “Sapori Antichi: dal Wild West all’Irpinia” anima Torella dei Lombardi. VIDEO

Torella dei Lombardi, la terra d’origine del leggendario regista Sergio Leone, si è trasformata in un vivace villaggio western grazie all’attesissimo evento “Sapori Antichi: dal Wild West all’Irpinia”. L’evento, che si tiene da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno, offre un’immersione totale nel fascino del vecchio West, tra spettacoli, animazioni, e stand gastronomici.

Promosso e organizzato dal Comune di Torella dei Lombardi e dalla Pro loco Candriano, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi, “Sapori Antichi” ha già visto una grande partecipazione sin dall’apertura del villaggio e degli stand gastronomici venerdì sera. Gli spettatori sono stati intrattenuti con spettacoli teatrali itineranti a cura di M&S, che hanno creato un’atmosfera magica e coinvolgente.

La giornata di domenica 30 giugno promette di essere altrettanto ricca di eventi. Si inizia a mezzogiorno con “Mezzogiorno di fuoco”, che vede l’apertura degli stand gastronomici e l’animazione per bambini con giochi a tema western, sempre a cura di M&S. I piccoli ospiti potranno divertirsi con spettacoli teatrali itineranti, tra cui “Miranda, Mezzabotta e l’esplosione del ponte”, “Al cuore Ramon, al cuore”, “Bil Carson: tra guerra e puzza di alcool” e “Il Triello”.

Nel pomeriggio, l’atmosfera si scalda con esibizioni di balli a tema a cura di Dancing Queen, seguite alle 17 dal torneo di poker “Dead Man’s Hand Poker” al Saloon, che promette di riportare i partecipanti direttamente nei saloon del Far West. Alle 18, ci sarà la possibilità di farsi fare delle caricature al villaggio con Clementina, un’attività che piacerà a grandi e piccini.

La serata si preannuncia ricca di musica e intrattenimento. Alle 20.30, in Piazza Europa, andrà in scena uno spettacolo con Sangria, mentre alle 21 il Villaggio ospiterà la Demian Dominguez Band con Giampaolo Feola (drums) e Mino Berlano (bass). In Piazza Sergio Leone, alle 21.30, si esibiranno i Rotarossa, promettendo una chiusura esplosiva per un weekend indimenticabile.

Durante tutta la giornata, i visitatori potranno godere di spettacoli western itineranti a cura di Arteteca e l’intrattenimento con “I cavalli nel villaggio”, oltre a un’area dedicata ai Piccoli Cowboy con animazione.

“Sapori Antichi: dal Wild West all’Irpinia” non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio nel tempo che permette ai partecipanti di vivere l’emozione e il fascino del vecchio West nel cuore dell’Irpinia. Un’esperienza imperdibile per tutta la famiglia, che celebra la cultura, i sapori e l’ospitalità della regione, rendendo omaggio al grande Sergio Leone.