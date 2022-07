Il sindaco Simonelli incontra il capo dell’indagini dell’incendio avvenuto l’8 luglio a Nola.

Arrivano parole rassicuranti dal Sindaco Simonellli che stamane ha incontrato in prefettura a Nola Francesco Riccio, capo delle indagini sull’incendio avvenuto l’8 luglio nel deposito al confine tra Nola e Saviano.

Simonelli informa che le indagini sono alla fase conclusiva e a breve ci sarà il dissequestro del deposito e la messa in sicurezza del luogo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti appena la notizia sarà certa!

I savianesi, nel giorno della ricorrenza della festa del Santo Patrono San Giacomo, non possono che ringraziare per l’interessamento e i chiarimenti ottenuti dal primo cittadino riguardanti la vicenda del grande incendio di via Feudo che ha causato non poche conseguenze all’ambiente e ai cittadini.

Nunziata Napolitano