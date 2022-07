Forino (Av): SPORTELLO POSTAMAT continuano le segnalazioni di gravi disfunzioni da parte di tanti cittadini

Continuano incessanti ed insistenti le segnalazioni di anomalie e gravi disfunzioni dello sportello di Forino. Una lamentela che invero giunge da lontano da ogni categoria di cittadini forinesi per evidenti difficoltà sia nel prelievo di liquidità lento , difficoltoso e dai tempi biblici, come delle altre frugali operazioni di Postamat. Nessuno ce ne voglia , ma anche lo scrivente ha cercato di verificare la situazione, ed in effetti non fa una piega quanto riferito da tantissimi cittadini forinesi, i quali logorati da questo stato di cose,( per chi ovviamente è automunito) è costretto ad allungarsi presso lo sportello del vicino Comune di Contrada. La maggiore difficoltà è però riscontrata dalle persone più anziane, le quali spazientite da questo stato di cose , il più delle volte, rinunciano a fare operazioni allo sportello. Voce di Popolo, Voce di Dio . L’ incresciosa faccenda è lapalissiana e sotto agli occhi di tutti. Si spera che coloro i quali hanno voce in capitolo agiscano quanto prima possibile. È la gente che lo chiede. Staremo a vedere . Daniele Biondi