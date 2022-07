A Villa Fiorentino serata popolare con Pulcinella antichi mestieri e le tammurriate

Si svolgerà Venerdì 29 luglio alle ore 20:30 nell’incantevole Villa Fiorentino, la manifestazione “Pulcinella, antichi mestieri e tammorre” progetto ideato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, organizzato dall’associazione Ars Scriventi nell’ambito degli eventi estivi dalle Fondazione città di Sorrento. Lo spettacolo fa parte del programma Spazio libero del contenitore “ Incontriamoci in Villa” Una vera festa delle tradizioni in costiera sorrentina, dove il pubblico assisterà come magia alla metamorfosi degli antichi mestieri in musica popolare con un cicerone ironico d’eccezione “Pulcinella “la maschera per eccellenza del mondo popolare campano , tra le piu’ note al mondo e prossima alla nomina di Patrimonio Unesco come bene immateriale, che sarà rappresentata dall’attore Angelo Iannelli, per poi proseguire con canti ‘a figliola, tammurriate e balli con gli artisti della Vesuvius e i loro ritmi vesuviani. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per una serata indimenticabile. L’evento è ingresso gratuito fino ad’ esaurimento posti.