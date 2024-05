Il Rettore del Convitto Nazionale P. Colletta di Avellino eletto nel Direttivo dell’A.N.I.E.S.

Il Rettore Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, Prof. Attilio Lieto, è stato eletto, con ampio consenso, nel Direttivo dell’A.N.I.E.S. (Associazione Nazionale Istituzioni Educative Statali), sotto la presidenza, appena riconfermata, della Presidente, prof.ssa Annamaria Zilli.

Si tratta di uno storico risultato per tutta l’Istituzione Educativa del Convitto di Avellino, che avrà un valido rappresentante in ambito nazionale nell’associazione, che potrà dialogare con il Ministero a nome di tutti i Convitti italiani.

La candidatura del Rettore è stata supportata da un discorso iniziale, dal quale è emerso il forte entusiasmo, con cui il Dirigente ha dato inizio, in settembre scorso, al mandato, nonché la volontà di esaltare i punti di forza dell’Istituzione e, ovviamente, di superare le criticità presenti, con azioni che abbiano una ricaduta anche a livello nazionale.