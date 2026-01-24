Il PD verso il congresso: assemblea pubblica a Lauro con Pellegrino Palmieri

Un momento di confronto e partecipazione democratica in vista del congresso del Partito Democratico. È questo l’obiettivo dell’assemblea pubblica precongressuale in programma domenica 25 gennaio alle ore 10:00 presso la nuova sede del Partito Democratico di Lauro, in via Nuova, frazione Fontenovella.

L’iniziativa, intitolata “Radici e Futuro”, è aperta ad amministratori, dirigenti, iscritte, iscritti e simpatizzanti del partito e si inserisce nel percorso di avvicinamento al congresso, con l’intento di favorire il dialogo interno e la costruzione condivisa delle prospettive politiche future.

Al centro dell’incontro la candidatura di Pellegrino Palmieri, candidato alla carica di segretario, che illustrerà linee programmatiche, idee e proposte, confrontandosi con la base del partito e con il territorio.

L’assemblea rappresenta un’occasione importante per discutere del ruolo del Partito Democratico a livello locale e delle sfide politiche e sociali che attendono la comunità, valorizzando il legame con le proprie radici e guardando con attenzione al futuro.

Gli organizzatori sottolineano come l’incontro voglia essere un momento aperto e partecipato, nel segno del confronto pubblico e della democrazia interna, invitando tutti coloro che si riconoscono nei valori del centrosinistra a prendere parte all’iniziativa.