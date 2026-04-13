Il Papa in Algeria davanti al monumento dei martiri: “La pace nasce dal perdono”

ALGERI – Un messaggio forte, diretto, universale. Nella sua prima tappa in Algeria, Papa Leone XIV ha scelto un luogo simbolico, il monumento ai martiri di Maqam Echahid, per lanciare un appello alla pace e alla riconciliazione in un mondo segnato da conflitti e divisioni.

Davanti a uno dei simboli più importanti della storia algerina, il Pontefice ha ricordato come la pace non sia semplicemente l’assenza di guerra, ma un percorso più profondo, fatto di giustizia, dignità e, soprattutto, perdono.

“Dio desidera per ogni nazione la pace – ha affermato – una pace che permette di guardare al futuro con animo riconciliato. Ma questa pace è possibile solo nel perdono”. Parole che risuonano con forza in un contesto internazionale sempre più complesso, dove – ha sottolineato – non si può continuare ad “aggiungere risentimento a risentimento, di generazione in generazione”.

Il Santo Padre ha ribadito che la vera libertà e la vera liberazione si compiono solo quando si conquista la pace dei cuori, invitando tutti a superare logiche di vendetta e divisione.

Nel suo intervento, Leone XIV ha voluto anche guardare al futuro, indicando una direzione chiara: “Il futuro appartiene agli uomini e alle donne di pace”. Un’affermazione che diventa speranza ma anche responsabilità, in un tempo in cui – ha ricordato – la giustizia è destinata a prevalere sull’ingiustizia e la violenza non avrà l’ultima parola.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell’Algeria, definita “crocevia di culture e religioni”, dove il rispetto reciproco rappresenta la strada per una convivenza autentica tra i popoli. Un Paese che, secondo il Pontefice, può continuare a offrire un contributo importante alla stabilità e al dialogo nell’area del Mediterraneo e nella comunità internazionale.

Non è mancato un richiamo al valore della fede, indicata come una ricchezza fondamentale capace di sostenere le famiglie, illuminare la vita delle persone e alimentare il senso di fraternità. “Un popolo che ama Dio possiede la ricchezza più vera”, ha detto, sottolineando come il mondo abbia bisogno di credenti capaci di costruire unità e giustizia.

Infine, il Papa ha invitato a non lasciarsi sedurre da ricchezze effimere e illusioni, richiamando le parole del Vangelo: “Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita?”. Un monito che diventa riflessione profonda, anche alla luce del sacrificio dei martiri algerini, ricordati come esempio di amore e dedizione al proprio popolo.

Un discorso intenso, pronunciato sotto la pioggia, che si chiude con un messaggio chiaro: la libertà non è solo un’eredità, ma una scelta quotidiana. E la pace, oggi più che mai, è una responsabilità di tutti.