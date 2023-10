Il Nola vince sotto la pioggia: battuto il Rione Terra

Prima vittoria in trasferta e seconda vittoria consecutiva. Il Nola si rifà dopo la delusione dell’eliminazione in Coppa e vince in casa del Rione Terra in una domenica a tratti falcidiata dalla pioggia. Mister Sanchez tiene a riposo inizialmente Pissinis e Biason e premia Marin e Pantano. Al 2′ subito bianconeri pericolosi: cross dalla sinistra e inzuccata di Gennaro Esposito che però colpisce la parte alta della traversa. Al 21′ si fanno vivi i locali ma la volè di Ammarino va solo fuori di poco. Al 46′ il primo episodio chiave della gara: Pisano va a contrasto con Pissinis e gli rifila una gomitata, per il direttore di gara è rosso diretto. Mister Sanchez cambia le carte negli spogliatoi e getta nella mischia Biason e Corbisiero. Proprio il giovane classe 2003 nolano avrebbe la chance di segnare il vantaggio ma clamorosamente il suo tap-in in area va alto. Per il Nola, però, è solo il preludio al gol, che arriva poi puntuale al 55′. Punizione perfetta di Marin dalla trequarti, nella mischia sbuca capitan Esposito che di testa porta in vantaggio il Nola. I Bianconeri amministrano bene la gara e al 68′ guadagnano anche la doppia superiorità, questa volta è Castellano a sbracciare e a dare una gomitata a Marin che gli costa l’espulsione diretta. Il Nola rischia qualcosa solo sui calci piazzati ma alla fine porta meritatamente i tre punti a casa. Un ottimo trend in vista della doppia sfida con Forio e Puteolana.

DICHIARAZIONI: “Oggi contava solo vincere, non importava come – ha dichiarato mister Luigi Sanchez -Avevamo bisogno di vincere e dare continuità per recuperare terreno. Siamo ancora una squadra che non amministra bene le gare sulla carta più abbordabili e facciamo grandi prestazioni con quelle squadre considerate top. Quando limeremo questo difetto saremo anche noi di quella categoria ma oggi sono la

persona più felice del mondo perché contavano solo i tre punti”. “Contento per il gol, viviamo per questo momento, per correre sotto i tifosi – ha dichiarato Gennaro Esposito – Il nostro pubblico oggi ci ha dato una marcia in più soprattutto nei momenti di difficoltà. Oggi però era solo importante vincere e l’abbiamo fatto”.

IL TABELLINO

Reti: Esposito G. 55′ (N).

Rione Terra: Manno, Savarise, Ammarino (60′ Barletta), Castellano, Longobardo, Iannuzzi, Accietto (61′ Di Giorgio), Pisani (77′ Albano), Pisano, Napolitano (81′ Castaldo), Pilato (46′ Luongo). A disposizione: Casolare, Illiano, Del Giudice , Moscarella. Allenatore: Gennaro Monaco.

Nola 1925: Somma, Dentice (46′ Corbisiero), Maraucci (19′ Pissinis), Pantano (87′ D’Ascia), De Angelis, Petrarca, Marin, De Rosa, Caliendo (46′ Biason), F. Esposito, G. Esposito (80′ Guadagni). A disposizione: Angarelli, Manzi, Mazzucchiello, Capuozzo. Allenatore: Luigi Sanchez.

Arbitro: Russo di Benevento (assistenti Giugno di Avellino e Rocco di Castellammare di Stabia).

Note: ammoniti Pantano, G. Esposito, F. Esposito e Dentice per il Nola; ammoniti Savarise, Ammarino,

Napolitano, Barletta, Luongo e Di Giorgio per il Rione Terra; espulsi Castellano e Pisano per il Rione Terra.