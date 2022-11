Il Nola cede, la Lupa si conferma: a Frascati perdono i bianconeri

Il Nola 1925 non riesce a confermarsi dopo la buona prestazione casalinga con la Paganese e perde in casa della Lupa Frascati, seconda classificata ora a 3 punti dalla vetta. I bianconeri, sostenuti da oltre 100 spettatori al seguito, approcciano bene la gara ma vanno sotto dopo 11′ di gioco sugli sviluppi di un corner, il più lesto è Traditi che con un facile tap-in porta avanti i suoi. Il Nola potrebbe pareggiarla con Faiello ma il suo tiro ad incrociare in area piccola risulta strozzato e va fuori. Nella seconda frazione di gara mister Cavallaro tenta il tutto per tutto inserendo Kean e Chianese a sostegno di Maggio ma sono i locali a trovare il gol al 69′ con l’ex D’Angelo, bravo a capitalizzare una disattenzione della difesa nolana. A 15′ dalla fine il Nola avrebbe l’occasione di riaprirla ma la palla in area piccola finisce in mischia e nessuno degli offendenti bianconeri riesce a spingerla oltre la linea. Il colpo del KO arriva a 4′ dalla fine, ancora una volta è Traditi, questa volta in contropiede, a punire il Nola.

DICHIARAZIONI “Sono mortificato per la prestazione e il risultato, devo scusarmi con tutti questi tifosi che ci hanno sostenuto anche fin qui – ha dichiarato mister Giovanni Cavallaro – Abbiamo perso contro un’ottima squadra ma hanno fatto il minimo sforzo. Questo è grave, non è il mio modo di vedere il calcio, le mie squadre lottano e non lanciano palla in avanti. Dovrò parlare con la società e confrontarmi sul da farsi“.

TABELLINO

Reti: Traditi (F) 11′-86′, D’Angelo (F) 69′.

Lupa Frascati: Casagrande, Traditi, Frosali, Rufo, A. D’Angelo (80′ Muzzi), Tamburlani, Ruggeri (90′ Marras), Sabatini (90′ Senesi), Gemmi, Ferraro (30′ Tordella), Heatley (85′ Pompili). A disposizione: Palmieri, Corradini, Paolelli, Brunetti. Allenatore: Roberto Chiappara.

Nola 1925: Diglio, Bamba (46′ Lucarelli), Cirillo, Bontempo, Lame, Maio, Cassandro, Faiello (68′ Gonzalez), Staiano (56′ Chianese, sostituito a sua volta da Caliendo all’81’), Ruggiero (38′ Kean), Maggio. A disposizione: Tricarico, De Lucia, Dommarco, R. D’Angelo. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Arbitro: Cravotta di Città di Castello (assistenti Stella di Grosseto e Vagheggi di Arezzo).

Note: ammoniti D’Angelo per il Frascati e Maggio per il Nola.