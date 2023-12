Il “Maio” di Santo Stefano a Baiano: Tradizione e Gioia con radici profonde. Video

Nel cuore della Campania, tra le colline che circondano Baiano, la magia del Natale si manifesta in una tradizione radicata nel tessuto culturale della comunità locale: il “Maio” di Santo Stefano. Questo evento, che prende avvio durante la festività di Santa Lucia il 13 dicembre, diventa il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie a Baiano, coinvolgendo e unendo gli abitanti del paese in un’atmosfera di gioia e partecipazione collettiva.

La prima luce dell’alba del 13 dicembre segna l’inizio delle “messe e nott”, un ciclo di celebrazioni liturgiche che si protraggono fino al mattino del 25 dicembre, giorno di Natale. Queste messe vanno oltre le semplici celebrazioni eucaristiche, diventando un momento di profonda devozione e spirito natalizio. Le strade di Baiano si riempiono di devoti che, intonando canti locali e suonando strumenti tradizionali, partecipano attivamente a questa festa religiosa che ha radici antiche e vive nel cuore della comunità.

Il fulcro di questa tradizione è il “Maio”, un albero di castagno alto e maestoso, scelto nei boschi di Arciano il 25 dicembre e portato in processione su un carro trainato da due cavalli fino alla Chiesa di Santo Stefano, patrono di Baiano. Questo momento è reso ancor più suggestivo da un corteo di persone che danzano sulle note dell’inno ufficiale della festa, “Oi Stefani, sempe accussì..”, accompagnato dai botti e dall’Antico Gruppo Avancarica, appassionati di carabine che sparano a salve.

Ma la festa non si esaurisce qui. Al calare del sole del 25 dicembre, la comunità si raduna al centro del paese per accendere “O Fucarone”, un imponente falò propiziatorio. Qui, le fascine e le cose vecchie raccolte nel pomeriggio vengono arse, simboleggiando il rinnovamento e la purificazione in vista del nuovo anno. Questo gesto rappresenta un momento di condivisione e comunità, in cui i cittadini si riuniscono intorno al calore del fuoco per celebrare la fine dell’anno trascorso.

I festeggiamenti trovano il loro epilogo il 26 dicembre, con l’uscita dell’effigie di Santo Stefano che viene portata in processione per le vie di Baiano. Questa sfilata, carica di emozioni e fervore religioso, chiude il ciclo di festività legate al “Maio” di Santo Stefano.

Per chiunque desideri immergersi nell’atmosfera unica di questa tradizione, è possibile vivere l’esperienza attraverso video che documentano la sfilata e gli eventi che caratterizzano il “Maio” di Santo Stefano a Baiano. Un’occasione per scoprire e condividere la gioia e la spiritualità che rendono questa festa un momento così speciale per la comunità locale.