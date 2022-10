Il Forum delle persone disabili di Avella a lavoro.

Il 25 ottobre nella sala Alvarez del Palazzo Ducale in Avella si è tenuto l’appuntamento mensile del Forum delle persone disabili, organo consultivo voluto dalla Amministrazione comunale e presieduto dal delegato alla disabilità Vincenzo Serpico. All’incontro è stata presente la vicesindaco Anna Alaia ed ha partecipato il referente del s.i.a.t. Michele Amato. Il delegato alla disabilità ha presentato un elenco di proposte, per il quale l’Ente Locale si impegna a porlo in essere. A breve sarà costituito un “infopoint”, che in due giorni alla settimana sarà aperto al pubblico, per dare gratuita consulenza in materia di inserimento agevolato al lavoro, di assistenza sanitaria, di sgravi fiscali e inclusione nella scuola comune delle persone con handicap. Viene proposto il servizio gratuito di trasporto per persone non autosufficienti, da realizzare in accordo con il p.d.z. 06 di Avellino. Viene proposta la costituzione dell’assistenziato materiale nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio per gli studenti in situazioni di disabilità. Nell’anno 2023 sarà predisposto uno specifico bando per il reclutamento di alcuni giovani ” del servizio civile “, utilizzati in situazioni di accompagnamento domiciliare ed extradomiciliare per persone disabili residenti nel Comune di Avella. Per la nascente ” biblioteca comunale ” il Forum chiede alla Amministrazione la creazione di una sezione speciale, nella quale raccogliere testi digitali, stampati in formato aumentato in scrittura Braille per tutte le persone ipo e non vedenti. In conclusione tutti i presenti sottolineano il loro compiacimento per la presenza nel Governo Nazionale del Ministero per la disabilità e viene dato mandato al Sindaco Vincenzo Biancardi della elaborazione e spedizione di una lettera di auguri di buon lavoro, scritta in collaborazione con Franco Scarpa rappresentante della CONFSAL.