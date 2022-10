U.S. Avellino. D’Agostino: “Continuo a sognare, Rastelli allenatore voluto. Tracciamo una linea a fine girone d’andata”.

di Lucio Ianniciello

Il presidente Angelo Antonio D’Agostino introduce la conferenza stampa di presentazione di mister Rastelli: “Ci siamo presi le nostre responsabilità. Questo è un punto di partenza, il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile ma i risultati al momento non ci hanno dato ragione. Alcune mie conferenze stampa sono state fraintese, mi hanno definito sognatore e continuo a sognare. Già a Francavilla siamo andati molto bene dopo l’epilogo che tutti conosciamo. Con i tifosi ho avuto un chiarimento, sono uno di loro. Chiedo scusa ma siamo qui per riparare. L’idea è sempre la stessa, Rastelli è un allenatore voluto. Il progetto è credibile, bisogna fare sintesi. Per vincere dobbiamo stare insieme. Ai tifosi chiedo di essere l’uomo in più col Catanzaro. Tracciamo una linea a fine girone d’andata. Con Rastelli ci possiamo avvicinare ai nostri obiettivi. Con lui c’è stata subito intesa”.