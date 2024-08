Il Festival delle Radici arriva a Sant’Andrea di Conza con due importanti laboratori di Dialetto e di Scrittura Creativa

Il 20 agosto, il Festival delle Radici farà tappa nel Comune di Sant’Andrea di Conza, portando con sé un ricco programma di eventi culturali e laboratori che celebrano la tradizione e l’innovazione. L’evento si svolgerà in due location principali: la Sala Consiliare del Comune e Largo Abbruzzese, offrendo un’interessante combinazione di attività artistiche e culturali.

Presso la Sala Consiliare del Comune

La giornata inizierà con il Laboratorio Dialettale Sant’Andréano, che si svolgerà dalle 16:00 alle 18:00. Questo laboratorio, guidato dall’attore Gerardo Capasso, sarà dedicato alla riscoperta e valorizzazione del dialetto locale. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare e approfondire le radici linguistiche della comunità attraverso attività interattive e discussioni.

A seguire, alle 18:00, si terrà l’incontro Radici e Rivoluzione con Emanuela Sica. Questa sessione presenterà il laboratorio di scrittura creativa “Radici e Rivoluzione”, che mira a esplorare e riscrivere i temi dell’emigrazione, restanza e ritorno. I partecipanti analizzeranno testi significativi come Canno al Vento di Grazia Deledda e La Luna e i Falò di Cesare Pavese. L’incontro sarà arricchito da una discussione sull’identità linguistica, con interventi di esperti come Vincenzo Castaldo, Michele Miscia e Alessandro Di Napoli. Questi esperti esploreranno il ruolo del dialetto nella cultura e nella letteratura italiana, offrendo spunti di riflessione e approfondimento.

Presso Largo Abbruzzese

La serata continuerà presso Largo Abbruzzese con la Restituzione del Laboratorio con Performance alle 19:30. Questo evento, a cura dell’attore Gerardo Capasso e della comunità coinvolta, presenterà i risultati del laboratorio di scrittura creativa attraverso una performance dal vivo. La serata culminerà con un concerto finale dell’orchestra del maestro Luigi Bellino.

Dopo la performance, i partecipanti potranno godere di un brindisi e della degustazione di prodotti tipici locali, offrendo un’opportunità unica per socializzare e celebrare insieme le tradizioni culinarie della regione.

Il Laboratorio di Scrittura Creativa

Il laboratorio di scrittura creativa “Radici e Rivoluzione”, presentato ufficialmente durante questa tappa del Festival, è già stato avviato nei Comuni del Lazio, come Alvito e Atina, in collaborazione con il Festival delle Storie. Questo laboratorio mira a stimolare una riflessione profonda sui temi dell’emigrazione, restanza e ritorno attraverso la scrittura creativa. I partecipanti saranno invitati a esplorare le loro esperienze personali e quelle della loro comunità, creando connessioni significative con i testi studiati.

Gli obiettivi del laboratorio includono:

Creare personaggi complessi e credibili che incarnino i temi trattati.

Riscoprire il territorio e la sua descrizione attraverso la scrittura creativa.

Guidare i partecipanti nella creazione di racconti o brevi storie che riflettano i temi esplorati.

Costruire una comunità di scrittori, con possibilità di pubblicazione collettiva dei lavori migliori.

Conclusione

Il Festival delle Radici a Sant’Andrea di Conza rappresenta un’importante occasione per celebrare e approfondire le radici culturali e linguistiche della regione. Con un programma variegato che spazia dalla riscoperta del dialetto alla scrittura creativa, questo evento promette di essere un punto di incontro stimolante per tutti gli appassionati di cultura e tradizione. Per ulteriori dettagli su come partecipare e le modalità di iscrizione, è consigliabile seguire gli aggiornamenti relativi all’evento.

Non perdere l’occasione di essere parte di questa celebrazione della cultura e delle radici locali!