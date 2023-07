Il duro attacco dell’ex Sindaco di Sperone Salvatore Alaia al Sindaco di Avellino Gianluca Festa.

Esplodono come un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia che con una rabbia indescrivibile attacca apertamente il Sindaco di Avellino Gianluca Festa sulla vicenda del Centro Autistico di Avellino. “Ormai, da tempo, ci tocca assistere agli show del primo cittadino di Avellino che con grande enfasi, con fiumi di parole che tracimano l’inverosimile ha dichiarato in diverse occasioni l’ imminente apertura del Centro Autistico, alimentando false aspettative per tutte quelle famiglie che con grande dignità vivono e affrontano i disturbi dello spettro autistico”. Afferma Alaia, che aggiunge: “Fino ad oggi, solo chiacchiere, solo demagogia nello stile dei professionisti della politica che ancora una volta alimentano false speranze toccando la sensibilità di tante persone”. L’ex primo cittadino di Sperone non riesce a digerire una vicenda a cui non si riesce a mettere la parola fine. Naturalmente, Alaia non si arrende, continuerà a tenere alta l’attenzione, fino a quando non si deciderà di aprire il Centro Autistico di Avellino.