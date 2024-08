Il Comune Irpino di Monteverde bandiera lilla per la disabilità 

È notizia recente, che il Comune di Monteverde nell”Alta Irpinia ha ricevuto il riconoscimento di “bandiera lilla” assegnata a quelle Amministrazioni che mostrano concreti servizi a favore delle persone disabili. Il ridente borgo noto per le rappresentazioni estive in ricordo della figura di San Gerardo, ha attrezzato i saliscendi delle proprie viuzze, i marciapiedi del proprio territorio, i punti turistici attrattivi nel proprio Comune con accorgimenti adatti a rendere vivibile la superficie comunale alle persone disabili motorie e sensoriali. Una capillare rete di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, la presenza di voci – guida poste nei punti più belli, tabloid interattivi con i visitatori acustici, rende Monteverde ” un’ oasi felice ” per i residenti ed i turisti disabili. Tutto questo a confronto di tante Amministrazioni che sul tema della disabilità si sono fermate a proclami e progetti da attivare, che al momento sembrano ” miraggi nel deserto “. Auspichiamo un impegno concreto sul tema della vivibilità, capace di migliorare il livello di vita quotidiana per tutti i cittadini, considerando questi ultimi ” dei veri e propri finanziatori ” di alcune opere, attraverso insulse tasse comunali sui rifiuti, sull’acqua e sugli immobili. Per tanti Comuni potremo applicare il titolo di un famoso romanzo dello scrittore Cronin : ” E le stelle stanno a guardare “.

Delegato alla disabilità

Vincenzo Serpico