Disavventura in montagna a Pietrastornina: famiglia dispersa durante un’escursione ritrovata sana e salva

Una tranquilla vacanza in montagna si è trasformata in un’avventura che poteva avere conseguenze drammatiche, ma fortunatamente si è conclusa con un lieto fine. Una famiglia composta da un padre di 42 anni e i suoi due figli, di 10 e 5 anni, si trovava in vacanza presso il rifugio Toppo del Monaco, situato nelle montagne del comune di Pietrastornina. Nel pomeriggio di ieri, 18 agosto, i tre, insieme al loro cane Rama, un Pastore Svizzero, hanno deciso di fare un’escursione tra i sentieri montani.

Tuttavia, durante il cammino, probabilmente a causa di un errore di orientamento e colti di sorpresa da un improvviso e violento acquazzone, non sono riusciti a ritrovare la strada del ritorno. Smarriti e in difficoltà, l’uomo ha lanciato l’allarme intorno alle 18:30, contattando il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino.

L’intervento dei soccorsi

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente messo in moto la macchina dei soccorsi. Una squadra è stata inviata sul posto, supportata da un carro luce per far fronte all’incombente oscurità della notte. Il posto di comando avanzato, che ha coordinato le operazioni, ha visto la presenza di un’unità specializzata in topografia applicata al soccorso, mentre ulteriori rinforzi sono arrivati dal distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e dal CNSAS, il Soccorso Alpino.

Le ricerche si sono svolte in condizioni difficili, con la pioggia che continuava a cadere e il terreno montano che rendeva ancora più arduo il compito dei soccorritori. Nonostante le difficoltà, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino hanno mantenuto costantemente il contatto telefonico con i dispersi, rassicurandoli e fornendo loro indicazioni cruciali.

Il salvataggio

Dopo ore di ricerche in un ambiente impervio, i soccorritori sono finalmente riusciti a localizzare la famiglia e il loro cane. Erano bagnati e spaventati, ma in discrete condizioni di salute. Nella notte, i tre sono stati condotti in un luogo sicuro, dove sono stati raggiunti dai sanitari del 118. Dopo una visita, è stato stabilito che non necessitavano di ricovero ospedaliero.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Pietrastornina, che hanno effettuato i rilievi necessari, e la Protezione Civile di Cervinara, che ha fornito supporto logistico.