Il Circolo PD di Baiano organizza una raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata

Il Circolo del Partito Democratico di Baiano ha annunciato un’iniziativa importante per manifestare il proprio dissenso contro l’Autonomia Differenziata. Domenica 8 settembre, a partire dalle ore 10:00, in Piazza F. Napolitano a Baiano (AV), si terrà una raccolta firme per opporsi a questo progetto.

L’obiettivo della campagna è sensibilizzare la cittadinanza sui rischi connessi all’Autonomia Differenziata, una riforma che potrebbe ampliare le disuguaglianze tra le regioni italiane, con possibili conseguenze negative sulla distribuzione delle risorse pubbliche e sui diritti fondamentali, come la sanità e l’istruzione.

L’iniziativa rientra nel contesto della campagna nazionale “Una firma per l’Italia – Sì all’Italia Unita, Libera, Giusta”, promossa da varie forze politiche e sociali che si oppongono alla frammentazione del Paese.

Tutti i cittadini di Baiano e dei comuni limitrofi sono invitati a partecipare e a contribuire con la propria firma, per difendere i principi di unità e uguaglianza territoriale.