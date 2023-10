Il circolo PD di Baiano fa appello ai sindaci dell’unione dei comuni del baianese “alto Clanis” sulla questione rifiuti

Noi tesserati Pd, vista la grave impasse creatasi alla recente assemblea dell’ unione dei comuni del baianese, impasse che ha bloccato la discussione politica amministrativa sulla gestione prossima ventura del servizio “raccolta differenziata e smaltimento”, invitiamo il neo presidente dell’ Unione, sindaco Simone Rozza, a riaprire il tavolo dell’assemblea intercomunale e riprendere l’ analisi della problematica in oggetto. Con la consapevolezza che le scelte amministrative vivono poi sulla pelle dei concittadini, in un momento di cambio dell’assetto giuridico e organizzativo del servizio ” gestione rifiuti”, con nuove normative sovra comunali, occorre ricercare la soluzione migliore, gestionale ed economica, per il baianese. Che la comunità baianese non si divida per piccole beghe, ma affronti assieme questa problematica e le altre che seguiranno. Siamo sicuri che i nostri amministratori non si sottrarranno a questo loro compito.

Il circolo PD