Il Centro Campania ti regala un volo in mongolfiera e la possibilità di vincere un viaggio con il concorso “The Dreamers: sogna e vinci”

Il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, offre un’esperienza indimenticabile: vincere il viaggio dei tuoi sogni e volare gratuitamente in mongolfiera sui panorami mozzafiato di Caserta. Il concorso “The Dreamers: sogna e vinci” si svolgerà dal 14 al 27 ottobre, con attività sia all’interno della galleria commerciale che all’esterno, in suggestivi luoghi del territorio.

Come partecipare e vincere fantastici premi

Le sorprese al “Campania” non finiscono mai. Partecipare è semplice: fai shopping, ritira le cartoline di gioco e scopri subito se hai vinto fantastici premi grazie all’instant win. Inoltre parteciperai automaticamente all’estrazione finale di un voucher viaggio dal valore di 5.000 euro.

Acquisti in Galleria

Puoi prendere parte al concorso facendo acquisti in galleria. Con una spesa minima di 20 euro (scontrini cumulabili a partire da 1,50 euro), recati alla postazione di gioco in Piazza Campania e scannerizzando la cartolina sul totem digitale scopri subito se hai vinto uno dei premi “instant win”.

Eventi in mongolfiera: vola sulle bellezze di Caserta e provincia

Non solo shopping! Il “Campania” punta a riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio. Potrai partecipare al concorso e vivere un’esperienza straordinaria anche prenotandoti ad uno dei voli vincolati gratuiti in mongolfiera organizzati per “ammirare” le bellezze di Caserta e dintorni da una prospettiva unica. Questi i tre eventi disponibili:

15 ottobre: Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dell’Anfiteatro Campano;

18 ottobre: Caserta, nei pressi della Reggia di Caserta;

22 ottobre: San Leucio, nei pressi del Belvedere di San Leucio.

Tutti i partecipanti maggiorenni alle esperienze di volo riceveranno una cartolina di gioco omaggio valida per il concorso.

Estrazione finale

Tutti i partecipanti che giocheranno almeno una cartolina entreranno automaticamente nell’estrazione finale di un voucher viaggio del valore di 5.000 €. Un’occasione imperdibile per trasformare i tuoi sogni in realtà!