Il Barcellona vince la Liga secondo i pronostici di scommesse sportive

Mentre i principali campionati di calcio europei stanno concludendo la stagione di quest'anno, i tifosi analizzano i risultati e stabiliscono le loro aspettative per la nuova stagione. Per quanto riguarda la Liga, gli appassionati hanno previsto con successo la vittoria del Barcellona, anche se c'è stato un certo intrigo prima degli ultimi turni della stagione.

Una vittoria gloriosa

I bookmaker e gli appassionati di scommesse sportive erano certi che il Barcellona avesse grandi possibilità di vincere la Liga di quest’anno, e si sono rivelati corretti. Dopo aver giocato 38 partite, il famoso club è riuscito a ottenere 28 vittorie, quattro pareggi e solo sei sconfitte, che gli hanno permesso di accumulare un totale di 88 punti. Per fare un confronto, il Real Madrid ha ottenuto 86 punti nella stagione precedente.

Purtroppo per i tifosi, quest’anno il Barcellona non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale della UEFA Champions League, essendo stato inserito nel girone con Bayern Monaco e Inter. Anche se è stata una delusione per chi tifa per la squadra spagnola, ha chiaramente permesso al club di concentrarsi sul campionato nazionale e di raggiungere questo risultato straordinario.

Secondo posto difficile

Verso la fine della stagione, è diventato chiaro che nessun club sarebbe stato in grado di raggiungere il Barcellona, quindi gli appassionati di scommesse sportive sono passati a seguire il secondo posto in campionato. Fortunatamente, la competizione era piuttosto intensa, dato che il Real Madrid stava andando molto vicino all’Atletico Madrid. Sorprendentemente, questi due club sono finiti a un punto di distanza l’uno dall’altro alla fine della stagione, quindi non era chiaro chi avrebbe conquistato il secondo posto fino alle ultime partite di questi club.

Su 38 incontri, il Real Madrid è riuscito a vincere 24 partite. Ha inoltre ottenuto sei pareggi e otto sconfitte, ottenendo un punteggio finale di 78 punti. L’Atletico Madrid, allo stesso tempo, ha vinto 23 partite, ha ottenuto 8 pareggi e ha perso sette volte, ottenendo 77 punti. L’Atletico Madrid ha raggiunto il terzo posto per la seconda volta consecutiva, anche se l’anno scorso ha ottenuto solo 71 punti. I tifosi del club non devono assolutamente essere delusi dal piazzamento, poiché i progressi dell’Atletco sono evidenti.

Il resto della tavola

È stato interessante osservare le prestazioni delle altre squadre nella Liga anche quest’anno. Il quarto posto non è stato così intrigante, dato che la Real Sociedad ha ottenuto 71 punti. Era a sei punti di distanza dall’Atletico Madrid e non è riuscita a raggiungerlo alla fine della stagione. La buona notizia per i tifosi della squadra è che ha ottenuto sette punti di vantaggio sul suo concorrente più vicino. Si tratta inoltre di un discreto progresso per la Real Sociedad, che l’anno scorso si era classificata al sesto posto.

Anche il Villarreal ha impressionato la comunità delle scommesse sportive quest’anno, guadagnando 64 punti. Ha superato il suo avversario più vicino di quattro punti, quindi il piazzamento era piuttosto sicuro. La scorsa stagione, il Villarreal si è classificato al settimo posto, quindi, proprio come la Real Sociedad, si è rivelato un grande miglioramento per questa squadra.

Al contrario, il Real Betis non si è comportato così bene come nella stagione precedente. Ha ottenuto 60 punti, mentre un anno fa era riuscito a raggiungere il quinto posto con 65 punti. Tuttavia, raggiungere il sesto posto nella Liga è comunque un risultato decente per qualsiasi club, dato che la competizione nel campionato è estremamente intensa.

I tre posti successivi erano in realtà piuttosto competitivi e il piazzamento finale non era chiaro fino alla fine della stagione. Dopo le ultime partite disputate, l’Osasuna si è piazzato al settimo posto con 53 punti, seguito dall’Athletic Bilbao con 51 punti e dal Real Mallorca con 50 punti. Si tratta di un miglioramento per l’Osasuna, che l’anno scorso si trovava in decima posizione.