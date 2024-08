Il 24 e 25 agosto Serino si trasforma nel Far West con “Fontanelle Country”

Sabato 24 e domenica 25 agosto a Serino, presso la frazione Fontanelle, avrà luogo la 1° edizione di “Fontanelle Country”, un vero e proprio “Western Party” in memoria di Giovanni Masi.

L’evento è organizzato dal comitato “Fontanelle Country” che per l’occasione ha previsto di trasformare l’intero borgo serinese di Fontanelle in un vero e proprio villaggio western.

I visitatori potranno rivivere la magia dei famosi film “Spaghetti Western” di Sergio Leone, indimenticato regista, che aveva le sue origini proprio in Irpinia, visitando le tante ambientazioni a tema che verranno allestite per l’occasione come il saloon e laprigione o degustando le tante pietanze tipiche.

L’aspetto enogastronomico sarà, per l’appunto, centrale con i tanti stand che offriranno un’ampia scelta agli astanti:

Dal “puorco texano”, un intero maiale arrostito alla brace, ai menù western studiati ed elaborati per l’occasione dai ristoranti del posto.

Protagonista ovviamente sarà anche la cucina tipica irpina con alcuni classici come la pizza fritta, il caciocavallo impiccato, panini con carne paesana e “‘o cuzzetiello”, pane cafone farcito con le ricette della tradizione.

Non mancheranno diverse sorprese che, come per ogni film western che si rispetti, andranno scoperte in occasione della kermesse: sabato 24 agosto a partire dalle ore 20.30 e domenica 25 agosto dalle ore 9.00 del mattino.

A contribuire a creare l’atmosfera sarà il gruppo Frogs che suonerà musica country che darà il via ai classici balli dei cowboy e delle cowgirl a cura della scuola di ballo Trinity Rebel Country Dance.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata ai bambini ai quali verrà dedicata un’intera area dove gratuitamente potranno usufruire dei gonfiabili e dell’animazione.

All’entrata del borgo di Fontanelle inoltre sarà presente un vero e proprio raduno di bikers e di fuoristrada organizzato dal Gruppo Motociclistico Mamo’s Friends A.S.D e da AVELLINO OFF ROAD CLUB 4×4.

I componenti del comitato Fontanelle Country” ci hanno tenuto a far sapere che: “La manifestazione nasce con lo scopo di regalare un paio di giornate spensierate alle famiglie serinesi e a quelle campane che vorranno venirci a trovare.

Il lavoro di questi mesi è stato realizzato all’insegna del volontariato e senza scopo di lucro. Per tale motivo abbiamo deciso di dedicare questa 1° edizione alla memoria di Giovanni Masi che per tutta la sua vita ha dedicato una parte importante del suo tempo, in maniera generosa e disinteressata, alle tante attività aggregative organizzate a Serino e nel suo borgo natio: Fontanelle”. – Spiegano i componenti di Fontanelle Country – che concludono: “Ci teniamo a ringraziare i cittadini, le associazioni e i componenti delle Istituzioni che ci hanno supportato concretamente e ci hanno permesso di realizzare, con la forza della buona volontà, una manifestazione che sognavamo da tempo e che speriamo possa entusiasmare i più piccoli e magari far tornare bambini gli adulti”.