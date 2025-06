Sant’Agata de’ Goti, un’ondata di speranza con la “Marcia in Rosa” 2025: cammino, fede e prevenzione

Una domenica indimenticabile, intensa, densa di emozioni e partecipazione, è quella che ha regalato la terza edizione della “Marcia in Rosa” pellegrini di Speranza Giubileo 2025 , tenutasi domenica pomeriggio tra le strade e i luoghi sacri di Sant’Agata de’ Goti, grazie all’impegno appassionato dell’Associazione E.T.S. “Noi Donne del 1972”.

Un vero e proprio cammino di speranza, nato per unire idealmente e concretamente il messaggio della prevenzione oncologica con quello della solidarietà spirituale e della vicinanza alle persone ammalate.

Un gesto corale, potente, vissuto dai tanti partecipanti come un atto pubblico di amore e responsabilità. Non una semplice camminata, ma una marcia dal profondo valore umano e civile.

A rendere ancor più speciale l’edizione 2025 è stata la presenza toccante e carismatica di Rossella Erra, volto amatissimo del programma Rai Ballando con le Stelle e madrina d’onore dell’evento. Con la sua naturale empatia e una vicinanza sincera verso i temi della salute e del sociale, Rossella ha saputo accendere i cuori e portare un messaggio autentico di forza, coraggio e solidarietà. La sua partecipazione non è passata inosservata. Ha camminato tra la gente, si è fermata ad ascoltare, a condividere emozioni e testimonianze, stringendo mani e regalando sorrisi. Una presenza vera, che ha reso la marcia un momento ancora più ricco di umanità.

Al suo fianco, anche l’Avv. Stefania Pavone, madrina istituzionale e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, da sempre sensibile ai temi della prevenzione e della giustizia sociale, ha voluto sottolineare con la sua partecipazione il valore dell’impegno civico e della responsabilità collettiva.

A rappresentare le istituzioni, hanno preso parte con convinzione e spirito di vicinanza:

Salvatore Riccio, Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, che ha portato, congiuntamente all’Assessore Valerio Viscusi e al consigliere comunale Michele Iannotta, il saluto dell’Amministrazione Comunale;

Domenico Matera, Senatore della Repubblica;

Pasquale Matera, Sindaco di Bucciano;

Clemente Di Cerbo, Sindaco di Dugenta;

Luigi Barone, Consigliere del Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali, Sen. Claudio Durigon.

Erano presenti anche i consiglieri comunali: Renato Lombardi, Carmine Valentino e Giannetta Fusco.

L’intera manifestazione ha assunto un carattere ancora più significativo poiché in entrambe le soste i partecipanti hanno attraversato le Porte Sante, vivendo un forte momento di grazia e riflessione nel contesto del tema giubilare “Pellegrini di Speranza”, un’esperienza di grazia e riconciliazione vissuta con intensità da donne, famiglie, giovani, bambini e intere associazioni.

Sostenuta dal patrocinio della Provincia di Benevento e del Comune di Sant’Agata de’ Goti, e accompagnata dalla collaborazione di gruppi civici, realtà associative e comunità parrocchiali, la “Marcia in Rosa” si è confermata una delle iniziative più sentite e partecipate del territorio.

Un ringraziamento speciale va anche allo Studio Tecnico Lombardi, rappresentato dagli ingegneri Renato e Ciro Lombardi, sponsor ufficiale che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

“In un anno così speciale per la Chiesa – dichiarano le organizzatrici – abbiamo voluto intrecciare il senso del Giubileo con quello della prevenzione e della cura. Perché la salute del corpo e quella dello spirito vanno insieme, camminano insieme. E in questo cammino, nessuno deve sentirsi solo.”

A dominare la scena, il colore rosa delle magliette indossate dai partecipanti: un mare di speranza, di determinazione, di amore.