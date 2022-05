I vini “Francesco De Stefano” nel Wine store “il vinaio di bacco” a Sperone

I vini “Francesco De Stefano” e il wine store “Il Vinaio di Bacco” insieme per offrire nuove esperienze di degustazione presso l’enoteca di Sperone. Una nuova collaborazione per la cantina di Paternopoli che nasce dall’intraprendenza e dall’entusiasmo dei due giovani imprenditori, Francesco De Stefano e Felice Napolitano.

Le bottiglie a marchio Francesco De Stefano, ormai conosciute e apprezzate in tutta Italia e all’estero, arrivano a Sperone (AV), nel wine store di Felice Napolitano, “Il vinaio di Bacco”. L’accogliente enoteca, che offre vino sfuso alla spina, arricchisce la sua proposta con i rossi e i bianchi “Francesco De Stefano”: dal prestigioso Taurasi DOCG, al tanto amato Irpinia Campi Taurasini DOC, entrambi inseriti nell’Annuario de “I migliori vini italiani” di Luca Maroni, fino al “Vetus 13”, un Campania Rosso IGT, vinificato al 100% con uve Aglianico, ultima novità della cantina “Francesco De Stefano”.

Spinti dalla passione per il vino e dalla voglia di innovare e rinnovare continuamente le loro attività, proponendo novità prelibate e prestigiose ai clienti, i due giovani imprenditori hanno scelto di unirsi per affrontare una nuova avventura insieme.

“Dopo aver messo in piedi la mia attività – racconta Felice Napolitano -, in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, ho girato tanto alla ricerca di prodotti che mi facessero innamorare. Fin da subito ho voluto fornire ai clienti prodotti di ottima qualità. Durante i tantissimi chilometri in giro, ho incontrato Francesco De Stefano, un ragazzo con tanta voglia di emergere e di lasciare il segno, proprio come me”.

Legati non solo dall’amore per i vini, ma anche da una profonda stima reciproca, sono pronti ad offrire il meglio dell’Irpinia e della Campania presso il wine store di Sperone: “Sono contento e soddisfatto – commenta Francesco De Stefano – di aver iniziato la collaborazione con Felice, andando a completare con i miei vini, le proposte di alta qualità che ha nel suo locale. Entrambi abbiamo entusiasmo e intraprendenza, amiamo il lavoro che facciamo, e tutto ciò ci spinge a fare sempre nuove esperienze. Come questa che abbiamo appena cominciato e che, sono sicuro, ci darà grandi soddisfazioni”.

