I Ragazzi del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” in Visita ai Vigili del Fuoco di Avellino

Durante la mattinata di oggi 5 luglio, presso il Comando de Vigili del Fuoco di Avellino, vi è stata la visita dei ragazzi del campo scuola organizzato dall’associazione di Volontariato Falchi antincendio di Aiello Del sabato, nell’ambito della giornata conclusiva del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, finanziato dalla Protezione Civile della Regione Campania.

L’iniziativa rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, ha dato loro la possibilità di partecipare ad una settimana di attività ludico-ricreativa finalizzata all’apprendimento delle *best practices* di protezione civile, e si è concluso con una visita guidata presso il Comando di via Zigarelli, durante la quale gli è stato illustrato il ruolo dei Vigili del Fuoco nell’ambito del sistema di Protezione Civile.

L’iniziativa che ha visto la partecipazione di più di trenta ragazzi, si è aperta col saluto del Vicario del Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino e ha visto anche la partecipazione di una delegazione dell’ Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Avellino, guidata dalla *Viceprefetto Elisabetta De Felice* che ha illustrato ai ragazzi il sistema di Protezione Civile Provinciale e il ruolo della Prefettura svolto in esso.