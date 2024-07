Camera di Commercio Irpinia Sannio: al via un corso di formazione in Management per le imprese manifatturiere della filiera moda

La Camera di Commercio Irpinia Sannio, con il supporto tecnico della Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti di Napoli, promuove un corso di formazione in Management per l’Innovazione, lo Sviluppo Circolare e Tecnologico d’impresa rivolto alle imprese manifatturiere della filiera moda operanti nelle province di Avellino e Benevento.

Il corso, articolato in 80 ore didattiche, si terrà su piattaforma Zoom a partire da martedì 16 luglio e si concluderà giovedì 18 ottobre 2024. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00.

“In un mondo in continua evoluzione – dichiara Girolamo Pettrone Commissario Straordinario della Camera Irpinia Sannio – la formazione è la chiave per rimanere competitivi e cogliere nuove opportunità. Questo corso rappresenta un investimento importante per il futuro professionale degli imprenditori che operano nel settore della lavorazione delle pelli, dellaproduzione di articoli e capi in pelle, delle industrie chimiche, dell’abbigliamento e tessile, offrendo quelle competenze e gli strumenti necessari per eccellere nel comparto del fashion. La Camera di Commercio supporta l’alta formazioneimprenditoriale e promuove la partecipazione di tutti coloro che desiderano crescere e affermarsi nel mercato del lavoro”.

Il percorso formativo, strutturato in 20 appuntamenti da 4 ore, ha l’obiettivo di dotare le imprese dellecompetenze manageriali necessarie per affrontare le sfide del mercato globale e cogliere le opportunità offerte dalla doppiatransizione digitale ed ecologica verso un modello di business più sostenibile.

I moduli del corso approfondiranno tematiche quali:

• Strategia aziendale e marketing

• Gestione della produzione e della qualità

• Finanza e controllo di gestione

• Risorse umane e organizzazione

• Innovazione e digitalizzazione

• Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

Il corso è rivolto a titolari d’impresa e addetti aziendaliquali responsabili di produzione, qualità, R&S, amministrazione. La partecipazione al corso è gratuita. Al termine del percorso formativo, i partecipanti che supereranno l’esame finale riceveranno un attestatorilasciato congiuntamente dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio e dalla Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP).

Le imprese interessate possono inviare il modulo di domanda compilato e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa a mezzo pec all’indirizzo cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.itentro venerdì 12 luglio 2024.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Irpinia Sannio all’indirizzo email pid@irpiniasannio.camcom.ittel. 0825 694206 – 0824300416.