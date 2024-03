I Legionari Baianesi vanno in goal per la solidarietà al fianco di Telethon per un evento benefico nella Capitale

29 Febbraio 2024 (Giornata mondiale delle malattie genetiche rare).

Accolti dal Centro Sportivo Cinecittà Bettini per un’iniziativa solidale, atta a sensibilizzare e attenzionare sulle plurime tematiche inerenti alle Malattie Rare, Giovanni Picciocchi, Referente del ns. Coordinamento Provinciale Telethon Roma città per la zona del VII Municipio, insieme a Marino Barzaghi, volontario Telethon, hanno organizzato un quadrangolare di calcio a 8, che ha visto scendere in campo i Legionari Baianesi, il Cral E.N.A.C., la Nazionale Magistrati Amministrativi, i Leeds.

Solo per la cronaca, il torneo è stato vinto dai Legionari Baianesi che hanno avuto la meglio sulla rappresentativa del Circolo Sportivo Cinecittà Bettini nella finale per il primo e secondo posto, all’esito di una gara combattuta, corretta ed avvincente, terminata con il punteggio di 3 a 1.

A conclusione dell’evento gli organizzatori hanno ringraziato di cuore tutti i partecipanti, in particolare i giocatori, gli addetti al servizio ed assistenza Flash Sport, M.De Laurentis, P.Masciotta, presidente del Cral Enac, M.Cutini della Società Miramare Airport per il catering offerto, i gestori del Cinecittà Bettini, Donna Cira Pizzeria e quanti, a vario titolo, hanno donato e continuano a donare per questa iniziativa benefica in favore della FONDAZIONE TELETHON affinché la Ricerca possa offrire risposte concrete in termini di cure e strategie terapeutiche ai malati rari (in Italia se ne stimano 2 milioni).

Ancora una volta ha vinto la sinergia di tante anime, tutte unite per giocare, sensibilizzare, divertirsi, ascoltare, brindare alla Ricerca ed emozionarsi per essersi adoperate all’unisono per altri esseri umani, la cui quotidianità è resa complessa e talvolta dolorosa dalla malattia.