“Suggerimenti per un miglioramento dell’arredo urbano: Comunicato stampa dal Circolo FdI Calitri”

Comunicato Stampa circolo FdI Calitri

Il circolo FdI Calitri con il presente comunicato intende esprimere taluni suggerimenti alla Amministrazione Comunale, notando alcune criticità nella gestione dell’ambito arredo urbano. Sempre e comunque nel percorso della migliore vivibilità possibile, diamo e daremo voce ad un concorso di ottimizzazione costante e possibile per il nostro paese.

Egr. Sindaco,

CIRCOLO DI CALITRI

questo partito politico si permette di darle alcuni consigli per il bene dei cittadini di Calitri e non, inerente l’installazione di una pensilina al terminal-bus, visto che ad oggi è sprovvisto.

Inoltre, si chiede di adibire dei bagni pubblici al mercato settimanale del giovedì, ad oggi privo.

Ancora, ci risulta che presso il cimitero comunale ,ad oggi ,non ci sono più loculi disponibili per l’acquisto ai cittadini . Questo partito, per quanto esposto ,chiede alla S.V. quale iniziative in merito intende prendere.