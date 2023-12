I.C.S.“Mons.P. Guerriero” di Avella: la scuola contro la guerra e per la salvaguardia dei diritti dei bambini e dell’adolescenza

Il 20 novembre 1989, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Il documento ha sancito per la prima volta che tutti i bambini hanno il diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. L’accordo formula principi validi in tutto il mondo nell’approccio all’infanzia, indipendentemente dall’estrazione sociale, culturale, etnica o religiosa. Da allora, i bambini vengono considerati individui a pieno titolo, con opinioni proprie che hanno il diritto di esprimere. In uno scenario mondiale che vede territori funestati da gravissimi eventi bellici che mietono innumerevoli vittime innocenti soprattutto tra i bambini (Striscia di Gaza, Ucraina, solo per citarne alcuni trai più cruenti), l’I.C.S.“Mons.P.Guerriero” di Avella, in vista delle celebrazioni legate al Natale, ha voluto elevare un grido corale per la pace e per il riconoscimento dei diritti dei più piccoli. Gli alunni delle classi della Scuola Primaria, nell’ambito del progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Gioco, canto, suono…non solo a Natale”, proposto dalla prof.ssa Sirignano, con il supporto e il coinvolgimento di tutto il personale del plesso della Scuola Primaria ed in particolare delle maestre Daniela Tulino, Carmen di Lauri, Loredana Serino, Mariagrazia Di Palo e Mariagrazia Iasio, si sono cimentati in una meravigliosa performance musicale che ha unito un importante messaggio di pace all’utilizzo delle metodologie didattiche oggi più innovative per l’approccio alla propedeutica e alla pratica musicale di base tra i più piccoli. Nell’entusiasmo generale, i bambini sono divenuti promotori di valori universalmente riconosciuti come la Pace, la Speranza, la Salute, il Riconoscimento dei Diritti Civili per tutti gli individui, l’Inclusione e la Solidarietà, mentre eseguivano coralmente brani vocali e con body percussion dei più noti compositori tra cui Ponchielli, Tchaikovsky, Bocelli. Non meno importanti le parole del D.S prof. Vincenzo Gagliotta che ha augurato a tutti i presenti di portare nel cuore il perseguimento di questi importanti valori per tutto l’anno e per gli anni a venire. Con un occhio attento e vigile agli obiettivi dell’Agenda 2030, l’ I.C.S “Mons.P.Guerriero” di Avella si presenta nuovamente come uno spazio aperto e dinamico dove ciascun alunno può sviluppare le proprie inclinazioni e può essere supportato nel far emergere e valorizzare i propri personalissimi talenti.