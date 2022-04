I.C. MERCOGLIANO: Approvato il progetto di educazione e formazione alla Transizione Ecologica “EDUGREEN”

A partire da oggi l’Istituto Comprensivo Mercogliano rappresentato dalla Dirigente dott.ssa Alessandra Tarantino, sarà protagonista della rivoluzione verde, essendo uno degli Istituti scolastici campani ammessi a finanziamento con D.D. del 31 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione a valere dell’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU-

L’I.C. Mercogliano ha ottenuto un finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici nelle aree afferenti i propri plessi scolastici attraverso la fornitura e la posa in opera di aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.

Il finanziamento è posto a carico del PON “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” e sarà co-progettato con il Partner Projenia Società Cooperativa Sociale, ente senza scopo di lucro con pluriennale esperienza nell’ambito di progettazioni realizzate nel settore naturalistico-ambientale, agricolo e in tematiche di sviluppo sostenibile.

Le pregresse esperienze di collaborazione tra l’Istituto scolastico e la Projenia SCS, unitamente all’importante risultato ottenuto attraverso l’ammissione a finanziamento, permetteranno all’I.C. di Mercogliano di operare positivamente in nome della transizione ecologica coinvolgendo i propri studenti in un processo formativo indispensabile in tema di educazione ambientale. Lo sviluppo sostenibile costituisce un tema di attualità cui è necessario avvicinare le generazioni più giovani, al fine di educarli ad una cittadinanza attiva e renderli i tutori del pianeta per il futuro.

