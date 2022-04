Giornata della Legalità all’I.C. “Giovanni XXIII – G. Parini” Baiano- Sperone

Si è svolto oggi, 4 aprile 2022, il Convegno per la Giornata Nazionale della Legalità presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano e di Sperone alla presenza del Vice Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Avellino, il dott. Vincenzo D’Onofrio.

Accolto come un amico dal Dirigente Scolastico, il prof. Vincenzo Serpico e dalla prof. ssa Anna Napolitano, referente della Legalità, l’illuminato Magistrato, (per la quinta volta presente nella nostra Istituzione) posizionato in una delle aule della sede di Baiano, si è collegato in modalità on line con tutte le altre terze classi della Scuola Secondaria di I grado di entrambi i plessi.

Dopo essere stati allietati dalle note del gruppo orchestrale degli allievi del corso musicale, sono seguite le presentazioni dei diversi lavori elaborati dai ragazzi sulla tematica “La legalità come progetto di vita”.

Si è dato spazio al ricordo dei Giudici Falcone e Borsellino nell’anno in cui ricorre il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, alla storia della nostra Costituzione Italiana, alla tematica del lavoro nella nostra Nazione e alla Legalità intesa come stile di vita e di impegno civile. Altri allievi, ispirati dalla tematica dei “Cento passi” legata alla figura e alla testimonianza di Peppino Impastato, hanno realizzato un video molto intenso e pieno di spunti di riflessione.

La parola fluida, coinvolgente e convincente del Magistrato ha permesso un’intensa comunicazione su tematiche delicate ed importanti quali la lotta alle criminalità organizzate portata avanti da diversi anni dal Magistrato in persona. Infatti egli ha maturato un’esperienza pluriennale presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed in seguito presso la Procura della Repubblica di Napoli con il raggiungimento di eccellenti risultati nella lotta alla criminalità organizzata; tutto ciò è il frutto di una grande capacità di coordinamento investigativo, di direzione di uomini e di mezzi, di organizzazione del lavoro proprio e di quello altrui.

Coraggioso PM anticamorra, titolare di delicate indagini contro potenti organizzazioni camorristiche, ha saputo coniugare giustizia ed umanità cercando di essere in prima persona un testimone della legalità in cui poter credere ancora oggi. Ha una passione comunicativa che lo rende diretto e convincente verso il mondo dei giovani, trasmettendo con fervore gli ideali di giustizia e di verità nei quali crede fermamente, pur in mezzo a mille difficoltà.

Le risposte alle domande formulate dagli allievi e lo scambio di doni hanno concluso la prima parte dell’incontro che poi è continuato presso il plesso di Sperone, dove autorità, docenti ed alunni hanno accolto con calore e professionalità il PM Vincenzo D’Onofrio.

La lampada della Legalità, realizzata dagli alunni della III F con la preziosa guida della prof. ssa Raffaela Napolitano, è stato un bellissimo e gradito dono che il Magistrato porta con sé a testimonianza che affidare il futuro ai nostri giovani è avere la certezza che il sogno di un mondo migliore è possibile realizzarlo!

Prof. ssa Anna Napolitano

