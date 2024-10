Halloween in Piazza a Migliano di Lauro: Un’Avventura da Brivido!

L’Associazione ODV Valori e Tradizioni presenta un evento imperdibile per grandi e piccini: Halloween in Piazza! Il 31 ottobre, a partire dalle ore 16:00, il borgo di Migliano di Lauro (AV) si trasformerà in un magico percorso immerso nell’atmosfera più spaventosa e divertente dell’anno.

Per le vie del paese, tra zucche, streghe, fantasmi e vampiri, potrete vivere tutta la magia di Halloween, accompagnati da un’avventura fantastica e ricca di sorprese. Il programma prevede diverse attività per tutti i gusti:

Raccolta e decorazione delle zucche : un laboratorio creativo per dare sfogo alla fantasia.

: un laboratorio creativo per dare sfogo alla fantasia. Trucca bimbi : per trasformarsi in creature della notte.

: per trasformarsi in creature della notte. Laboratori tematici : attività manuali per stimolare la creatività.

: attività manuali per stimolare la creatività. Incontro e foto con i personaggi di Halloween : un’occasione unica per immortalare ricordi indimenticabili.

: un’occasione unica per immortalare ricordi indimenticabili. Stand gastronomici: dove poter gustare delizie tipiche e prodotti locali.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Lauro, garantendo un’esperienza di qualità e sicura per tutti i partecipanti.

Non perdetevi l’opportunità di trascorrere un pomeriggio da brivido all’insegna del divertimento e della tradizione. Vi aspettiamo numerosi a Migliano, il 31 ottobre, per celebrare insieme la notte più stregata dell’anno!