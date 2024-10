BAIANO. Intervento dei Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per la bonifica di un grosso nido di api

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Avellino, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale del Comune di Baiano, sono intervenuti presso il casone di Arciano, una località montana situata nel Comune di Baiano, per effettuare un’operazione di bonifica di un pericoloso nido di api.

L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei frequentatori della zona, molto popolare tra gli amanti delle escursioni e della natura. La presenza del nido di grandi dimensioni rappresentava, infatti, un serio rischio per l’incolumità delle persone.

L’operazione di bonifica è stata eseguita con grande professionalità dai Vigili del Fuoco, che hanno rimosso il nido e ripristinato le condizioni di sicurezza nell’area, permettendo così ai cittadini e ai visitatori di tornare a frequentare la località senza pericoli.

Questo tipo di intervento dimostra l’importanza della collaborazione tra i vari enti locali per garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in contesti naturali dove la presenza di animali come le api può rappresentare un pericolo non trascurabile.

L’area è ora completamente sicura e nuovamente accessibile.