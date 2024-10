GROTTAMINARDA. Al via il servizio di “Micro Nido”: l’augurio di un buon inizio da parte dell’Amministrazione

Tutto pronto nella nuova struttura su Corso Vittorio Veneto per l’inizio delle attività del Micro Nido Comunale previste per domani, venerdì 11 ottobre.

Ambienti accoglienti, ricchi di giochi, materiale per disegnare, libri di favole, con spazi dedicati al pasto e al riposino.

Circa una 30ina i bimbi tra i 3 ed i 36mesi che saranno accolti dalle operatrici per percorrere insieme questo nuovo “anno scolastico”.

L’attività del Micro Nido è prevista inizialmente per mezza giornata poi dal lunedì al venerdì a tempo pieno con servizio mensa e sabato resta mezza giornata.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Grottaminarda, attraverso l’Assessora delegata all’Istruzione, Marilisa Grillo, augurano un buon “anno scolastico” a questi piccoli, alle loro famiglie ed alle operatrici:

«Grazie ad un’importante sinergia con l’Azienda Consortile per la gestione delle Politiche Sociali, per il secondo anno Grottaminarda può offrire alle famiglie il Servizio di Micro Nido, nato dalla precedente e lunga esperienza del Servizio Integrativo al Nido – spiega l’Assessora Grillo – Diamo il benvenuto ed auguriamo un buon “anno scolastico” a questi bimbi, in particolare a quelli che si trovano alla prima esperienza per i quali il distacco dalla famiglia non sarà subito facile, ma grazie alla competenza e all’accoglienza delle nostre bravissime operatrici sarà delicato e graduale. Abbiamo individuato una nuova sede per il Micro Nido, in attesa di ristrutturare il plesso di via Bisciglieto, tra l’altro i locali ci sono stati concessi a titolo gratuito, dunque un grande grazie ai proprietari; inoltre abbiamo ottenuto un altro finanziamento per costruire, ex novo, un nuovo asilo in pieno centro (via Luigi Sturzo). Dunque la nostra attenzione verso i più piccoli e verso le famiglie è massima».