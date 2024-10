Tragedia alla stazione di Acerra: uomo investito e ucciso da un treno EAV

Un tragico incidente si è verificato presso la stazione ferroviaria di Acerra, in provincia di Napoli, dove un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato investito e ucciso da un treno. Il convoglio coinvolto appartiene all’EAV (Ente Autonomo Volturno), la holding che gestisce i trasporti regionali in Campania. Il treno, partito da Napoli e diretto a Piedimonte, percorreva la tratta RFI senza effettuare fermate ad Acerra.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse attraversando i binari per raggiungere la banchina opposta e non si sia accorto dell’arrivo del treno. Sul luogo sono attualmente in corso i rilievi da parte delle autorità giudiziarie per chiarire la dinamica dell’incidente.

L’EAV ha inoltre disposto un’indagine interna attraverso una commissione di inchiesta per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza.