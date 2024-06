Grande Successo per la Festa dello Sport a Pomigliano d’Arco

Pomigliano d’Arco, 17 giugno 2024 – Arti marziali, basket, calcio, ciclismo, danza, ma anche giochi vintage e nuovo circo per la due giorni della Festa dello sport che ha animato il fine settimana nel Parco delle Acque a Pomigliano d’Arco (Napoli). Alla manifestazione hanno partecipato circa 400 atleti, attirando un gran numero di visitatori che hanno potuto prendere parte alle attività delle associazioni sportive coinvolte. Presente il vicesindaco e assessore allo sport, Domenico Leone, il Presidente della Polisportiva Comunale, Domenico Cavaliere, e l’Assessore al Patrimonio e Fondazioni, Elvira Romano. “Sono estremamente orgoglioso di vedere la nostra comunità riunita in nome dello sport e del benessere – ha detto il vicesindaco Leone – questo evento dimostra quanto sia importante promuovere uno stile di vita sano e attivo. La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto in questi due giorni sono la prova di quanto lo sport possa unire le persone e rafforzare il senso di comunità. È stato un piacere vedere così tanti giovani atleti e famiglie godersi le attività”. Tra le discipline che hanno animato il week end pomiglianese, ci sono state dimostrazioni di arti marziali, tornei di basket, calcio, ciclismo, danza, pallavolo, pugilato, rugby, scherma e giochi vintage per bambini. Inoltre, numerosi stand espositivi hanno sensibilizzato il pubblico su temi importanti come la sostenibilità ambientale e l’importanza di uno stile di vita sano. I momenti di spettacolo e intrattenimento non sono mancati, grazie alla partecipazione di clown dottori e spettacoli circensi che hanno allietato il pubblico. Successo anche per il Meeting Regionale Campania Giovanissimi 2024 di ciclismo, tenutosi ieri mattina presso il Parco Giovanni Paolo II a Pomigliano D’Arco. Questo evento, dedicato alla categoria giovanissimi (7-12 anni), ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti. Le competizioni si sono sviluppate in due prove: una in mountain bike, con un percorso short track e gimkana, e l’altra su strada, in via Gandhi. A coronare la manifestazione una prova dimostrativa anche dei bambini più piccoli tesserati alla Federazione Ciclistica. L’evento è stato organizzato dalla A.S.D. Emmevi in collaborazione con la Sport Events Agency. Vincitori della prova 2024 i ragazzi del Team Cesaro.