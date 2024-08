Grande successo anche in Campania, per Loredana Bertè e il suo “Ribelle summer tour 2024″ – l’inno alla libertà della leonessa del rock italiano

di Sara Esposito

Decisamente molto più di un concerto, quello che sì è tenuto ieri sera presso l’Arena dei Pini a Baia Domizia.

Il “RIBELLE – SUMMER TOUR 2024” – loredanaberte.it/ribelle-tour-estivo-2024/, che da luglio sta facendo tappa in tutta la penisola, può essere definito a pieno titolo un’autentica festa: una festa della musica e dell’incontro di almeno 3 generazioni di fan dell’instancabile e indomabile regina del pop-rock nostrano: Loredana Bertè.

Spaziando in quasi 50 anni di onorata carriera, la Leonessa della musica italiana ha presentato ai suoi fan i brani più emblematici di tutta una vita dedicata in gran parte alla musica.

“RIBELLE” è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mondo dell’artista e la sua corposa carriera, in un concerto con interpretazioni ricche di energia e rara intensità.

Canzoni reggae, pop e naturalmente rock hanno letteralmente infiammato l’arena; tra i successi proposti durante la serata: l’emozionante “MARE D’INVERNO”, la carica di “COSA TI ASPETTI DA ME”, l’energia di “IN ALTO MARE”, “PAZZA” presentato all’ultimo Festival di Sanremo e diventato subito una hit; per poi giungere alle eternamente intramontabili “SEI BELLISSIMA”, “NON SONO UNA SIGNORA”, e la sempre innovativa, nonostante i suoi anni, “LA LUNA BUSSÒ”…

La voce ancora strong e graffiante di Loredana (la chiamiamo per nome, come se fosse l’amica di una vita, proprio perché è ormai una vita che la sua musica ci accompagna) è stata capace di trascinare sia il pubblico storico che quello dell’ultima ora in cori entusiasti, toccando punte di rara emozione che soltanto gli artisti veri sanno regalare.

Accompagnata da una band particolarmente talentuosa e dalla storica voce dell’amica Aida Cooper, che si è tra l’altro cimentata anche in uno splendido pezzo degli U2 “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, una pietra miliare della storia del rock moderno, la Bertè ha dato vita ad uno show ricco di sonorità, immagini e storie di rara intensità artistica, regalando a tratti emozioni particolarmente intense e pura commozione; come nel caso del ricordo di sua sorella: la grandissima e indimenticabile Mia Martini.

Il 2024 è un anno importante nella carriera di Loredana Bertè: sono oramai cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica.

Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita RIBELLE una splendida raccolta in 3 CD, 2 LP e in DIGITALE con 57 brani (3 CD) e tra questi anche Pazza, brano presentato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo e diventato subito una hit.

Un successo dopo l’altro attraversando pop e rock, blues e reggae per un grande party della musica celebrato da un’artista che con il suo talento unico e indomabile ha generato una delle storie più significative nel panorama dello spettacolo italiano.

Durante lo show, all’ascolto del pubblico è stata inoltre proposta “Bestiale”, il nuovo singolo in collaborazione con gli Eiffel 65, star internazionali, tutto da ballare!

“Quando ho sentito il brano per la prima volta abbiamo deciso subito di provinarlo e penso che sia uscito una bomba!” – afferma Loredana…

Tra le novità della scaletta anche un classico come J’adore Venise scritta da Ivano Fossati, Una sera che piove, Che Sogno Incredibile la canzone con Emma, la

bimba rock della Bertè. Sul palco con l’artista musicisti incredibili, Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso, ai cori Annastella Camporeale sempre la special guest Aida Cooper.

Uno spettacolo vero e sincero, come la sua inarrestabile protagonista, che arriva dritto al cuore del suo affezionatissimo pubblico e tutto da vivere intensamente: ballando, cantando ed emozionandosi.

Per chi ama la musica, in particolare quella autentica nostrana, assolutamente da non perdere…

RIBELLE – SUMMER TOUR 2024 – SCALETTA UFFICIALE:

INTRO + JAZZ

2. MARE D’INVERNO

3. NON TI DICO NO

4. UNA SERA CHE PIOVE

5. MI MANCHI / PELLE DELL’ORSO

/ DA QUESTE PARTI STANOTTE

6. SOGNO INCREDIBILE (feat.

EMMA)

7. J’ADORE VENICE

8. COSI’ TI SCRIVO

9. ZONA VENERDI’/ MUFIDA

10. AIDA / I STILL HAVEN’T FOUND

– HELP

11. FOLLE CITTÀ / LA GOCCIA

12. UN PO’ DI TUTTO

13. MALEDETTO LUNA PARK

14. COSA TI ASPETTI DA ME

15. BESTIALE

16. FIGLIA DI

17. DEDICATO

18. NON SONO UNA SIGNORA

19. SEI BELLISSIMA

Bis

20. LA TIGRE / E LA LUNA BUSSÒ

21. IN ALTO MARE

22. PAZZA

Photo Credits Carlo e Angelina Signore