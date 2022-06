Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Costantini” San Paolo Bel Sito – Liveri – Casamarciano, “giochi d’Autunno”

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Costantini” San Paolo Bel Sito – Liveri – Casamarciano, nei mesi scorsi sono stati protagonisti di una importante competizione matematica dal nome “Giochi d’autunno”, promossa ed organizzata dall’Università Bocconi di Milano. I “Giochi d’Autunno”, la cui prima edizione risale al 2001, consistono in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente in 90 minuti.

La gara si è tenuta all’interno dell’ Istituto, sotto la direzione del Responsabile di Istituto Dott.ssa Loredana Cervelli e della referente del progetto Prof.ssa Domenica Piccolo. Gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado sono stati gli attori principali di questa importante manifestazione ed hanno raggiunto risultati eccellenti mostrando tenacia, caparbietà e una buona dose di competitività.

Tra i classificati per la categoria CE allievi di quarta e quinta primaria:

– Monda Noemi classe 5A (San Paolo Bel Sito)

– D’Amore Francesco classe 5A (Liveri)

– Sarappa Giuseppe classe 5A (San Paolo Bel Sito)

per la categoria C1 studenti di prima e seconda secondaria di I grado:

– Calabrese Valentino classe 2C (Liveri)

– Colello Giovanni classe 2C (Liveri)

– Lanzaro Francesca classe 1° (Liveri)

per la categoria C2 tudenti della terza classe della secondaria di I grado:

– Russo Giuseppina classe 3° (San Paolo Bel Sito)

– Caliendo Antonia 3A (San Paolo Bel Sito)

– Sarappa Noemi classe 3A (San Paolo Bel Sito)

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 11/06/2022 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Costantini” alle ore 10:00 alla presenza del Sindaco Avv. Raffaele Barone e del parroco del paese Don Fernando Russo.

adsense – Responsive – Post Articolo