Gli ETS del nostro territorio: OLTRE, la Società Cooperativa Sociale di BAIANO con tanti progetti in cantiere e la mission di promuovere il benessere della persona in tutte le fasi della vita

di Saverio Bellofatto

Il terzo settore, con le sue finalità solidaristiche e di utilità sociale, rappresenta una componente essenziale non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico. Nel corso degli ultimi decenni, l’importanza del terzo settore è cresciuta considerevolmente, sia in Italia che all’estero, portando a una trasformazione del modo in cui vengono affrontati i bisogni sociali, economici e culturali delle comunità. Comprendere la dimensione e l’impatto di questo fenomeno è cruciale per apprezzare il ruolo che le organizzazioni del terzo settore svolgono nella società moderna. Anche nel nostro territorio sono attive diverse associazioni, enti e cooperative sociali, che oltre ad essere di supporto alle persone particolarmente fragili, offrono una serie di servizi importanti a supporto del primo e del secondo settore. Il nostro giornale, da sempre attento a queste realtà vuole dare spazio agli ETS presentandoli ai suoi lettori.

OLTRE – Società Cooperativa Sociale BAIANO (Av) “La nostra mission: promuovere il benessere della persona in tutte le fasi di vita.”

“Nuovi orizzonti da scoprire, nuovi modi di progettare, nuovi approcci da utilizzare.”

La cooperativa Oltre nasce dalla scelta di investire le nostre competenze e professionalità per la crescita e lo sviluppo del territorio nel quale siamo nati e cresciuti, un territorio che in cui vogliamo restare. La persona è al centro del nostro sguardo. Uno sguardo volto a cogliere e valorizzare l’unicità e la variopinta ricchezza di ciascuno, armonizzandole in un’ottica di comunità inclusiva che riesca ad attivare processi virtuosi.

La nostra cooperativa è presente nelle scuole del territorio con progetti educativi per l’infanzia; promuove campus estivi e attività ludico-educative; collabora con le RSA per attività ricreative e di movimento – oltre che di ascolto e conforto – alle persone della terza età.

Il team di Oltre, inoltre, gestisce per l’annualità 2024/2025 il servizio “Centro per le Famiglie – Ambito A6” per accompagnare le famiglie attraverso attività dedicate: Consulenza e Mediazione familiare, Counseling, Arteterapia, Percorsi laboratoriali per giovani con disabilità, Progetti sociali per adolescenti.

In cantiere abbiamo tante altre idee per il nostro territorio e continueremo a lavorare per questo.