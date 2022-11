Gli architetti di Avellino in visita presso i cantieri di Pompei per approfondire le tecniche di restauro

Pompei. L’Ordine degli architetti della provincia di Avellino ha organizzato oggi (11.11.2022), una visita presso i cantieri di Pompei antica per approfondire le tecniche e le modalità che hanno caratterizzato i recenti restauri. La visita è stata guidata dall’archeologo Mariano Prodomo e dall’architetto Maria Anna Martignetti mostrando: le terme suburbane, il foro e gli edifici, la casa del Fauno, la casa degli amorini dorati, Leda e il cigno, l’acquedotto, la panetteria, la casina dell’Aquila, la casa di Cecere, la casa dell’Efebo, la casa degli amanti, il quartiere dei teatri, ma soprattutto è stata visitata la casa dei Dioscuri, tra le più sontuose e vaste dell’ultimo periodo di Pompei, scoperta tra il 1828 e il 1829, aperta al pubblico in questi giorni. “L’incontro di Pompei antica, presso il suggestivo sito archeologico, patrimonio mondiale UNESCO, rappresenta un notevole momento formativo per i nostri iscritti appassionati ed inseriti nel mondo del restauro. E’ stata una bellissima giornata di immersione nella nostra storia, con la possibilità di riprendere i contatti personali dopo il lungo periodo della pandemia, spinti soprattutto dalla voglia di riapprocciarci con il sapere, le conoscenze, i rapporti emozionali che ci trasmette la cultura del nostro passato”, lo dichiara il presidente Erminio Petecca.