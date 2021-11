Giuseppe Rubinaccio: “solidarietà al Quitidiano del Sud”

Rubinaccio: “ho appreso tra le colonne dei giornali un’ atto vile e in civile hai danni del Quotidiano Del Sud un giornale che per tutti noi irpini rappresenta un volano esprimo solidarietà e vicinanza al direttore Gianni Festa, ai giornalisti e a tutti i collaboratori de “Il Quotidiano del Sud”, a seguito del raid da parte di ignoti all’interno della redazione. “Un attacco vile, su cui le forze dell’ordine sono certo faranno presto chiarezza. Per tanto sono vicino a tutta la redazione esprimendo tutta la mia solidarietà”.

