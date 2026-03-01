Giugliano, in auto con il figlio e due pistole: arrestato 32enne

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Un controllo di routine si trasforma in un’operazione delicata e porta all’arresto di un uomo armato, fermato mentre viaggiava in auto con il figlio minorenne. È accaduto a Licola, dove i Carabinieri della stazione locale hanno bloccato un 32enne trovato in possesso di armi clandestine.

L’intervento è avvenuto in tarda serata, quando i militari hanno fermato l’auto per una verifica. A bordo, oltre all’uomo, anche il figlio. Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto addosso al 32enne un revolver calibro 38, perfettamente funzionante e carico, con ulteriori proiettili custoditi nelle tasche.

Gli accertamenti sono stati poi estesi all’abitazione dell’uomo, dove è emerso un quadro ancora più grave. Nella cucina, nascosta sotto la zoccolatura, è stata scoperta una seconda arma: una pistola Colt Trooper con matricola abrasa, dunque clandestina. Un nascondiglio studiato nei dettagli, ma che non è bastato a eludere i controlli.

Per il 32enne sono scattate immediatamente le manette. Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco, porto abusivo e possesso di arma clandestina. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e della diffusione di armi illegali sul territorio, soprattutto quando a essere coinvolti sono anche minori, presenti in contesti ad alto rischio.