Giornata mondiale della prematurità: la fontana di Grottaminarda si colora di viola.

Anche quest’anno Grottaminarda aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità neonatale ed illumina, simbolicamente, la Fontana di Piazza XI Marzo di viola.

«La luce viola illumina i nostri monumenti per sensibilizzare la collettività su un tema così importante – spiega la Consigliera delegata ai Diritti del Cittadino, Franca Iacoviello – Una luce che si accende con il compito di portare a conoscenza, sensibilizzare e informare sulla prevenzione e sul percorso da seguire dopo la nascita dei bimbi prematuri. È un modo per esprimere solidarietà ai piccoli e alle loro famiglie. Un particolare pensiero in questo momento va ai neonati prematuri del Medio Oriente».

«Prendendo spunto dal pensiero della nostra Consigliera Franca Iacoviello – aggiunge il Sindaco, Marcantonio Spera – che questa giornata dedicata ai neonati prematuri possa essere un’ulteriore momento per ribadire la richiesta unanime di “Cessate il fuoco”, fatelo anche per loro che hanno bisogno di maggiori attenzioni e per i tanti piccoli morti o rimasti orfani. Basta!».

Ogni anno, solo in Italia, nascono prima del termine, tra i 25.000 e i 30.000 neonati, circa 1 bambino su 10, la maggior parte non gravemente prematuri (i cosiddetti “late preterm”), mentre sono circa lo 0.9 -1% i nati “molto” o “estremamente” pretermine.