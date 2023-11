POLLENA TROCCHIA. Archi di crisi, domani la presentazione del nuovo numero di Opinio Juris Appuntamento in aula consiliare a partire dalle ore 18:00

È in programma nel pomeriggio di domani la presentazione del numero “Archi di crisi” della rivista Opinio Juris, periodico di geopolitica, diritto e affari internazionali che nella sua versione cartacea ha esordito lo scorso marzo e che dopo tre volumi è arrivato a questa nuova pubblicazione dedicata ai conflitti, latenti o manifesti, vecchi o nuovi, che infiammano il mondo. L’appuntamento è a partire dalle ore 18 presso l’aula consiliare “Falcone – Borsellino” di corso Umberto I: dopo i saluti istituzionali di Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, Domenico Nocerino, direttore di Opinio Juris, e Chiara Ferro, dottoranda dell’Università Federico II di Napoli, illustreranno i principali argomenti toccati nelle oltre cento pagine dell’ultimo numero del periodico, ricche di approfondimenti, focus sulle cause dei conflitti, ipotesi di possibili scenari. «Ospitiamo spesso nell’aula consiliare incontri culturali, momenti di confronto e riflessione su tematiche anche di grande importanza, come in questo caso. Come Amministrazione comunale supportiamo sempre iniziative che possano e sappiano far crescere la comunità locale. In quest’occasione affronteremo il tema delle guerre che insanguinano un mondo sempre più in bilico e lontano dalla pace, un argomento purtroppo di grande attualità: invito tutta la cittadinanza a partecipare» ha detto il sindaco Carlo Esposito.