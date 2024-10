“Genius loci. Lo spirito e l’identità dei luoghi”, è il titolo della mostra-convegno che si terrà il giorno 12 ottobre dalle ore 9,30 alle 13,30, presso la Basilica di San Paolo Maggiore, in piazza San Gaetano a Napoli, organizzata dall’Ordine degli architetti della provincia di Napoli. La tavola rotonda, sulla qualità del progetto di restauro per siti di notevole interesse, avrà un focus sull’“Evoluzione e ricostruzione storico-urbanistica dell’insula e del complesso religioso di San Paolo Maggiore”, edificio che più di altri nel centro storico di Napoli rappresenta la stratificazione di diverse epoche storiche. Il nucleo originario del tempio, infatti, risale al periodo ellenico. Ed è stato oggetto di diversi rifacimenti, che hanno però conservato evidenti tracce del passato, basti pensare alla suggestiva presenza sulla facciata di due colonne corinzie risalenti all’antico tempio romano dei Dioscuri. Il convegno, organizzato dalla Commissione Patrimonio Culturale e Centri Storici dell’Ordine degli architetti di Napoli presieduta dall’architetto Paola Marzullo, sarà aperto dai saluti del presidente dell’Ordine degli architetti di Napoli, Lorenzo Capobianco. Interverranno padre Carmine Mazza, responsabile della Basilica, Renato Ruotolo, professore e storico dell’arte, i curatori della mostra fotografica, gli architetti Giovanni Alfinito e Ciro Giuliano, e funzionari della Regione Campania, della Sovrintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio, del Comune di Napoli, modera il dibattito l’architetto Paola Marzullo. La partecipazione dà diritto a 4 crediti formativi per gli architetti iscritti all’Ordine.