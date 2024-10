BAIANO. Convegno di Presentazione del Progetto “Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante”Si

Il prossimo lunedì 14 ottobre alle ore 10:30, presso il Teatro Colosseo di Baiano (AV), si terrà il convegno di presentazione del progetto “Sentieri d’Irpinia: ‘Passi e Spassi’ per una nuova comunità educante”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei fondi Next Generation EU – PNRR M5C3 relativo ad interventi socio-educativi destinati al contrasto della povertà educativa nel Mezzogiorno e al sostegno del Terzo Settore e che vedrà protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Giovanni XXIII-G.Parini di Baiano e gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado dell’Istituto I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” sede di Avella.

Il progetto, attraverso un percorso di educazione non formale, sia indoor che outdoor, mira ad accrescere il senso di appartenenza e responsabilità nei beneficiari diretti, coinvolgendo anche le loro famiglie. Questo obiettivo sarà raggiunto tramite la valorizzazione del territorio e l’impiego di strumenti innovativi come la produzione di materiali grafici, audio e video, realizzati e presentati dai partecipanti stessi in eventi locali.

L’offerta formativa del progetto è ampia e variegata, prevedendo attività completamente gratuite che spaziano dall’esplorazione fisica del territorio all’uso di tecnologie digitali per raccontare e promuovere le bellezze locali. Tra le attività previste troviamo:

Fitwalking emozionale: Un’attività che invita a riscoprire il proprio territorio camminando a ritmo lento, accompagnati da esperti che guideranno i partecipanti alla scoperta di luoghi, tradizioni e paesaggi nascosti dell’avellinese Formazione in aula: Moduli formativi dedicati a migliorare le competenze nel raccontare il territorio utilizzando strumenti digitali, con focus su storytelling, informatica e gestione della reputazione online. Living Lab: Questo laboratorio pratico offre l’occasione di lavorare sulle fotografie e i video raccolti durante le passeggiate, acquisendo competenze tecniche utili per dare vita a contenuti multimediali di qualità, in grado di rappresentare al meglio il territorio. Workshop per la costruzione di un album multimediale: Ai partecipanti sarà data l’opportunità di creare un album digitale, una sorta di vetrina interattiva e creativa per la promozione del territorio.

Il convegno di presentazione sarà un’importante occasione per conoscere nel dettaglio il progetto e le sue attività, ma soprattutto per avvicinarsi a un modello di educazione che mette al centro le persone e il territorio. Il progetto si propone di offrire ai giovani e alle famiglie del territorio nuove opportunità di crescita, apprendimento e partecipazione attiva, contribuendo allo sviluppo di una comunità educante che valorizza e promuove le risorse locali.

A moderare il convegno sarà il giornalista Peppe Iannicelli, che guiderà le discussioni e gli interventi dei vari ospiti, assicurando che tutti gli aspetti del progetto siano adeguatamente esplorati.

Inoltre, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare attivamente, ponendo domande allo special guest della giornata, “Le One”, rapper che sta macinando milioni di visualizzazioni e ascolti sulle principali piattaforme musicali e social, che risponderà direttamente alle loro curiosità e stimolerà il dibattito.

L’evento vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Giovanni XXIII-G.Parini di Baiano e dell’Istituto I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” di Avella e di diversi enti e associazioni del territorio, che illustreranno il loro contributo al progetto:

Parco Regionale del Partenio

Ente di Formazione Euroformazione s.r.l.

Associazione Info Irpinia APS

Associazione Nuova Dimensione APS

ll convegno si preannuncia un’occasione fondamentale per avviare un dialogo costruttivo sul contrasto alla povertà educativa e sul rafforzamento del senso di comunità nel territorio irpino.

La partecipazione è libera e aperta a tutti, con particolare attenzione agli studenti, alle famiglie e alle associazioni locali.