GDF SALERNO: SEQUESTRATI ARTICOLI NON CONFORMI AGLI STANDARD DI SICUREZZA

Lo scorso fine settimana, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nell’ambito di un’attività di servizio finalizzata alla tutela del settore dei beni e dei servizi, hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di articoli pericolosi per la salute dei consumatori.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di Pagani, quasi 50.000 prodotti tra articoli elettrici, di bigiotteria e giocatoli privi delle necessarie certificazioni e delle indicazioni ed avvertenze per l’uso previste dalle normative in materia di tutela del consumatore.

Il titolare dell’esercizio commerciale, un soggetto di nazionalità asiatica, è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione del Codice del Consumo che può arrivare anche a 25.823 euro.

Il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggia il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che invece si attengono ai rigidi dettami delle normative di settore, introducendo in commercio articoli di qualità che nel rispettare gli standard di sicurezza imposti tutelano fattivamente la salute dei consumatori.